Se cayó la salida de Ryan Bolaños del Saprissa y estas son las razones

Ryan Bolaños seguirá en Liberia, pues las negociaciones con Liberia se cayeron. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

El defensor Ryan Bolaños no llegará al Municipal Liberia, según confirmó el club este lunes.

El domingo trascendió que todo estaba listo para que el lateral se convirtiera en nuevo jugador de los aurinegros por el próximo año, pero a última hora surgieron una serie de situaciones que frenó la contratación del jugador.

Hanser Zúñiga, gerente deportivo de los liberianos le dijo a La Teja que todas las negociaciones se hicieron con Saprissa y hasta ahí la cosa iba bien, pero en las últimas horas apareció una tercera persona y eso provocó la caída en el fichaje.

“Hubo un par de tramas en los que no pudimos ponernos de acuerdo, nosotros nos apegamos al tema de presupuesto y si no se ajustan a las condiciones es complicado, pero básicamente no se pudo concretar por un tema de presupuesto, dijo.

Zúñiga relató que el plazo para dejarse al muchacho venció el domingo, a las 8 de la noche y no hay vuelta atrás, por lo que Bolaños seguirá de momento en Saprissa.

“La negociación se hizo con Saprissa, pero cuando todo estaba prácticamente listo surgió un representante, comenzó a pedir algunas cosas y como habíamos acordado con Saprissa, si se ajustaban perfecto, pero como quisieron cambiar no vamos”, añadió.

Ryan llegaría al equipo guanacasteco por un año y el equipo está valorando un par de opciones de cara al cierre del mercado de fichajes.

Bolaños llegó al Saprissa a inicios del 2022, procedente del Cartaginés. Inicialmente, lo firmaron por dos años, pero en diciembre del año pasado extendieron su ligamen por un año más.

Sin embargo, su desempeño ha generado una ola de críticas entre los aficionados. En el presente torneo suma apenas 78 minutos y este domingo no fue convocado para el juego contra Guadalupe.