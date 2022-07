Se rumora una posible llegada de Keylor Navas a importante equipo español

El portero costarricense Keylor Navas no deja de ser noticia en Europa ya que dos medios de comunicación españoles y uno francés tiraron un rumor que, de hacerse realidad, sería una verdadera bomba.

Y es que lo que informan es que habría un posible interés del Barcelona por hacerse de los servicios del portero tico.

Se trata de los medios El Nacional de Cataluña y la página Mi Otra Liga, que aseguran que el rumor proviene de Francia. De hecho, una página francesa, llamada Foot01, también hace eco a la noticia.

Keylor tendrá pocos minutos en el PSG, por eso andaría buscando una salida. AFP (JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP)

La nota de El Nacional (nacional.cat) la firma Dani Serrano y explica que ante la urgencia de liquidez del club catalán y el cuestionado rendimiento del portero alemán en las últimas temporadas, le están buscando una salida y en la agenda de Joan Laporta está el nombre de Navas.

“Laporta ha anotado en su agenda el nombre de varios porteros de primer nivel, que aseguren un rendimiento inmediato y, por ejemplo, se hablaba de Kepa Arrizabalaga, quien podría llegar cedido desde el Chelsea, o a un coste muy bajo. Y ahora hay un rumor bomba que coloca a Keylor Navas en el Barça, y que llega desde Francia”, dice la publicación.

[ Keylor Navas: “Todavía tengo dos años de contrato, vamos a continuar” ]

“En el Paris Saint-Germain tiene imposible ser titular, pues Christophe Galtier apuesta por Gianluigi Donnarumma, lo que ha llevado al costarricense a plantearse su salida”, añade la información.

En el sitio digital Mi Otra Liga explican por qué podría darse el movimiento, en una información que firma este sábado Eduardo Martín.

“La pieza clave iba a ser Frenkie de Jong. Con su venta al Manchester United, ingresaban una buena cantidad de dinero, cercano a los 65 millones, además de ahorrarse una ficha y liberar un espacio en la plantilla. Pero el neerlandés dijo que no. El hecho de que no vayan a jugar la Champions y que no le prometan el mismo salario que en Barcelona, pesó más al hecho de que sea Ten Hag el que se había empeñado en volver a contar con él.

Una salida de Marc-Andre Ter Stegen aliviaría un poco los gastos del Barcelona. (JOSEP LAGO/AFP)

“Un duro golpe para Laporta, que le ha obligado a buscar una solución de emergencia y esa parece que la han encontrado con Ter Stegen. Los últimos rumores apuntaban a que estarían pensando en vender al portero alemán, para así ingresar el dinero y liberar su ficha, lo que no van a lograr con Frenkie. Aunque la cosa no queda ahí ya que desde Francia han soltado un petardazo que puede ser uno de los movimientos más sorprendentes del mercado.

[ ¿Quién es el número 1? Keylor Navas manda filazo en sus redes sociales ]

“Medios franceses publican que el portero alemán se marcharía de Barcelona y en su lugar llegaría Keylor Navas. Una información de la que también se hace eco en medios en Barcelona como El Nacional. Y es que, sin Ter Stegen, y con la salida también de Neto, se quedan sólo con Iñaki Peña, que pese a haber rendido bien en el Galatasaray, hay dudas sobre si está preparado para hacerse con la responsabilidad de la meta del Camp Nou”, informa el medio.

La página francesa Foot01 dice: “Joan Laporta está analizando si son posibles otras soluciones en su plantilla, y el presidente catalán ha echado un vistazo a Marc-André Ter Stegen. Sabiendo que le ha costado mantener el impresionante nivel de sus primeros años en Barcelona. El problema es que no solo no será fácil vender un portero con un contrato así, sino que además el FC Barcelona no tiene realmente un plan B en su plantilla.

“Fue entonces cuando, según el diario catalán El Nacional, los blaugrana recurrieron al Paris SG. De hecho, entre las soluciones barajadas, está la posibilidad de traer a Keylor Navas. La cuantía del traspaso sería razonable y el salario del costarricense nada tiene que ver con el de Ter Stegen, lo que podría ayudar al Barça a validar a sus últimas incorporaciones en particular.

“Navas, que pensó a principios de verano en aceptar tener un tiempo de juego reducido en el PSG.

“Pero la idea de ser titular en el Barça, al ex del Real Madrid podría seducirle, si es que alguna vez se alinean las piezas del puzzle. De momento, todavía queda muy lejos, sabiendo que Ter Stegen no se ha marchado, y que el club catalán también se plantea la cesión de Kepa del Chelsea, para permitirse un portero a bajo precio.

Cabe recordar que una posibilidad para el tico era fichar con el Napolés, pero en las últimas horas se dice que el cuadro italiano iría por Neto, el suplente del Barcelona. O sea, una verdadera novela, ya veremos su desenlace.