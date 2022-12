¡Se vale llorar! El emotivo encuentro entre Lionel Scaloni y su maestra de escuela

Lionel Scaloni lloró con su maestra de escuela. Twitter.

Pasan los días y el país sigue vestido de celeste y blanco. La fiebre mundialista no cesa y no es para menos, porque después de 36 años, la selección argentina de fútbol levantó la Copa del Mundo.

Tras su regreso de Qatar, y después la caravana que comenzó por tierra y terminó por aire, los jugadores regresaron a sus respectivos hogares y comenzaron los homenajes individuales en pueblos y ciudades, con cientos de vecinos que se aceraron a saludarlos y felicitarlos.

A Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, lo recibieron en Pujato, Santa Fe, su pueblo natal y fueron muchos los que se reunieron para alentarlo y darle las gracias por el logro.

Hubo mucha emoción durante el día, pero sin duda uno de los momentos que hicieron que al entrenador lo invadieran las lágrimas fue cuando escuchó hablar a su maestra de la primaria, “Chiquita”, de 82 años.

Conmovida por la situación, la mujer se acercó al micrófono y le dedicó unas palabras a su exalumno que hoy es campeón del mundo.

“No sé qué decir, porque estoy tan emocionada como todos ustedes, como todo Pujato. Estoy viendo a todos los pueblos de los alrededores y lo veo a Leo con el pelito cortito, hecho un señor“, dijo.

A partir de ahí, comenzaron las anécdotas y los recuerdos con un Scaloni que escuchaba atento.

“Cuando iba a la escuela, a los 11 años, iba con la rallita al medio, la melenita y el flequillo que no se le quedaba nunca quieto. Era muy travieso, le gustaba mucho hacer bromas. No encontraba una pelota más que un pedazo de papel, la apretaba y se hacía unos tiritos con la pelota”, contó y solo se escucharon gritos del público ante la revelación.

En esta misma línea, “Chichita” agregó: " Ese es Leo, siempre educado, siempre responsable. La familia fue un modelo de acompañamiento y que sirva de ejemplo para todos los padres que me están escuchando. Los chicos tienen que jugar como algo lúdico y después acompañarlos a la cancha“.

Para finalizar su discurso eligió un recuerdo muy especial para resumir al entrenador.

“Estaba en el primer asiento --porque no era de los más quietitos, aclaró-- y cuando llegaba la hora del medio día, él miraba siempre la ventana porque sabía que ahí estaba su papá, esperándolo con el camión. Eso es lo que debe hacer la familia, lo que hicieron los Scaloni. Te quiero, Leo, te quiero con todo el corazón. Nunca creí que te iba a volver a abrazar“.

Profundamente conmovido y ya sin poder retener las lágrimas, Lionel se acercó a ella y se fundieron en un sentido y cálido abrazo, mientras los presentes aplaudían y alentaban. Luego de que le entregaran una placa en su honor y aun con la emoción a flor de piel por lo que acababa de escuchar, el campeón decidió hablar una vez más con el público y agradecer las muestras de afecto.

“Yo pensé que ya me había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Recién, ahora cuando di vuelta con la caravana, y veía gente que veía de chiquito, familias, saludándome, se me venían cosas a la cabeza de cuando era chiquitito, de lo que había vivido en este pueblo. Es emocionante esto, porque no es solo gente de Pujato, sino de alrededor”, sostuvo.

“Y este es el triunfo de todos , y por eso siempre lo quería recalcar. No es de un club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección, como siempre dije, jugaba por y para la gente“, concluyó. Las redes se emocionaron tras el encuentro de Scaloni con su maestra.