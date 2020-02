El físico de Pep ya no estaba al 100%: se infiltraba hasta para entrenarse. Pero eso no le impedía ejercer la docencia. Abreu compartió otra anécdota que confirma que el director técnico ya afloraba con fuerza y sapiencia. “Yo cubría al defensor y le ponía el pie a la pelota. Él me decía: ‘No, Loco, estás perdiendo tres segundos’. ‘¿Qué tres segundos, vos qué sabés’, le respondí. Un día se cansó y me dice ‘si pude modificarle la forma de recibir a Romario, no puede ser que contigo no pueda’. Se quedaba en los entrenamientos conmigo y usaba conos para perfilarme de lado, cosa que el control fuera orientado y me sacara la marca en el primer control”, reveló el Loco.