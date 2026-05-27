Deportes

Sebastián Acuña toma una decisión clave que marcará su futuro

Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa, tomó una decisión que le cambiará la vida para siempre

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa tomó una decisión que le cambiará la vida para siempre.

El jugador, que en este momento se recupera de una lesión de rotura del menisco interno de su rodilla izquierda se comprometió con su pareja, Mariana Rojas, por lo que, el futbolista sancarleño caminará al altar.

Fue Mariana quien hizo un emotivo posteo en sus redes sociales y etiquetó a su novio, donde confirmó que dio el sí acepto.

LEA MÁS: Así quedaron los grupos de los equipos de Costa Rica en la Copa Centroamericana

Sebastián Acuña
Sebastián Acuña caminará al altar, con su pareja, Mariana Rojas. Foto: Instagram Mariana Rojas. (Foto: Instagram Mariana Rojas. /Foto: Instagram Mariana Rojas.)

Hermosa historia de amor

Este fue el romántico posteo que hizo la ahora prometida del jugador morado:

“Sí, Sebastián, por el resto de mi vida… Hasta que mi corazón no pueda latir. Eres mi oración escuchada, más de lo que siempre le pedí a Dios, el ángel que llegó a mí. Por toda una vida a tu lado, por un camino de amor y felicidad.

“La vida es tan buena que te puso en mi camino, en el momento correcto, en el lugar correcto. Que Dios proteja siempre este lazo que nos une. Qué bendición es tenerte en mi vida, en la de mi familia”.

Sebastián Acuña
Sebastián Acuña caminará al altar, con su pareja, Mariana Rojas. Foto: Instagram Mariana Rojas. (Foto: Instagram Mariana Rojas. /Foto: Instagram Mariana Rojas.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa Rica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.