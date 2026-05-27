Sebastián Acuña toma una decisión clave que marcará su futuro

Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa tomó una decisión que le cambiará la vida para siempre.

El jugador, que en este momento se recupera de una lesión de rotura del menisco interno de su rodilla izquierda se comprometió con su pareja, Mariana Rojas, por lo que, el futbolista sancarleño caminará al altar.

Fue Mariana quien hizo un emotivo posteo en sus redes sociales y etiquetó a su novio, donde confirmó que dio el sí acepto.

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Sebastián Acuña caminará al altar, con su pareja, Mariana Rojas. Foto: Instagram Mariana Rojas. (Foto: Instagram Mariana Rojas. /Foto: Instagram Mariana Rojas.)

Hermosa historia de amor

Este fue el romántico posteo que hizo la ahora prometida del jugador morado:

“Sí, Sebastián, por el resto de mi vida… Hasta que mi corazón no pueda latir. Eres mi oración escuchada, más de lo que siempre le pedí a Dios, el ángel que llegó a mí. Por toda una vida a tu lado, por un camino de amor y felicidad.

“La vida es tan buena que te puso en mi camino, en el momento correcto, en el lugar correcto. Que Dios proteja siempre este lazo que nos une. Qué bendición es tenerte en mi vida, en la de mi familia”.