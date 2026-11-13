Segunda División vivirá un fin de semana clave y varios equipos se juegan mucho

Jicaral es uno de los equipos que pelea el pase a la primera división. (Instagram: Jicaral Sercoba/Instagram: Jicaral Sercoba)

La Liga de Ascenso en Costa Rica entra en un momento cumbre en el que busca a sus semifinalistas con los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Entre el sábado y el lunes se disputarán los encuentros para definir a los cuatro equipos que quedarán con vida para pelear por el título del Apertura 2026.

Así se jugarán los cuartos de final de vuelta

La acción arrancará este sábado a la 1 p. m. en el estadio de Piedades en Santa Ana, en el que el equipo local buscará darle la vuelta al marcador tras caer 4-2 en el juego de ida en la casa de Sarchí.

Más tarde, a las 7 p. m., en el estadio Puente Piedra, el Municipal Grecia jugará ante Cariari Pococí luego de igualar a cero en el partido de ida en Guápiles.

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Los ganadores de estas series se enfrentarán en las semifinales.

El domingo a las 11 a.m. en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, Jicaral buscará confirmar su favoritismo, pero deberá derrotar a Guadalupe FC tras empatar 2-2 en la ida en el estadio Colleya Fonseca.

Las series cerrarán el lunes a las 7 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, cuando Pitbulls de Santa Bárbara se mida a Rosario Naranjo tras irse 0-0 en la ida. Los ganadores de estas series se verán en las semis.

¿Dónde ver los partidos de la Liga de Ascenso?

Todos los juegos serán transmitidos por TD Más, excepto el de Santa Ana y Sarchí, que irá por FUTV.

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¿Cómo se consigue el ascenso a Primera División?

El equipo que quede campeón del Apertura 2026 quedará sembrado en la gran final del ascenso y si vuelve a quedar campeón en el Clausura 2027, ascenderá de manera automática.