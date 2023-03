Selección de Costa Rica se transformará respecto a lo que mostró en Qatar 2022

La selección de Costa Rica partirá este jueves rumbo a Martinica. (Jose Cordero)

El estilo y método de juego de la selección de Costa Rica cambiará respecto a lo mostrado el año pasado y no es porque piensen que lo que venían haciendo está mal sino porque las circunstancias cambiaron claramente.

Es más que claro que Martinica y Panamá son un reto muy diferente a enfrentar a potencias como España, Alemania y Japón, rivales con los que la Sele se topó en el mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo Costa Rica “intentó” jugar metido y atrás y golpear a la contra, plan que en el juego ante España fue un absoluto fiasco, nos metieron siete, salió ante Japón y se quedó corto frente a Alemania (4-2).

Si Costa Rica quiere llegar al final four de la Liga de Naciones de la Concacaf no tiene otra opción más que ganar los partidos que le restan y siendo uno de ellos en casa, ya no se puede jugar a especular.

Seleccionados reconocen que ante rivales como los caribeños y los canaleros, el peso del partido pasa al lado de la Tricolor, por lo que tienen que ponerle el doble.

LEA MÁS: Douglas Sequeira responde a las críticas de Hernán Medford

Jugar ante Panamá es un toque diferente que hacerlo contra Alemania. (FRANCK FIFE/AFP)

“La línea es clara, queremos ser un equipo más agresivo en cuanto a la presión, a robar la pelota no en una fase tan atrasada, sino en el área rival, obviamente si logramos quitar más pelotas en esas áreas tan adelantadas, vamos a estar más adelantados al gol”, opinó Kendall Waston a consulta de La Teja.

La explicación del defensor es clara, en el mundial la Sele en ningún momento salió a presionar al rival y sus opciones eran muy escasas. Ante Japón hicimos un solo tiro a marco que afortunadamente terminó en gol, pero la consigna era esperar y resistir el acoso rival.

Martinica es una selección que ni siquiera está en ranking FIFA y ante los panas, jugando en San José hay que salir a proponer desde el primer minuto.

“Son rivales que juegan muy distinto, pero le vamos a dar prioridad a lo que nosotros queremos, obviamente siempre hay que estudiar al rival, ver sus fortalezas y debilidades, pero que el 80 o 90 por ciento sea enfocado en lo que nosotros queremos jugar y cómo queremos hacerlo.

“Esto depende más de lo que queremos hacer nosotros más que otra cosa, son dos partidos fundamentales que tenemos que ganar porque no hay más allá, ya tuvimos la perdida en Panamá y no queremos otra derrota. Hay una mayoría de jugadores que hemos jugado juntos y sabemos el planteamiento táctico que el profesor quiere y cómo le gusta”, añadió la Torre.

LEA MÁS: Bryan Ruiz sigue muy presente en el camerino de la Selección de Costa Rica

Costa Rica entrenará este jueves por la mañana en el Complejo de la Fedefútbol en San Rafael de Alajuela y luego tomará un vuelo tipo charter a las 2 p.m rumbo a Martinica, donde jugará el sábado a las 5 p.m, hora costarricense y volverá a suelo nacional el domingo, pensando en la mejenga del martes ante Panamá.