Selección de Costa Rica usa estudio de la NBA para que jugadores no pasen pegados al celular

Luis Felipe Camacho psicólogo de la selección, aplica un método novedoso para que los jugadores no pasen pegados a los aparatos electrónicos. (Jose Cordero)

En una concentración de una selección nacional es normal que los deportistas abusen de las redes sociales, del celular, tabletas, computadoras o cualquier otro aparato electrónico.

Sin embargo, pegarse más de la cuenta a estos aparatos podría hasta afectar el rendimiento de los jugadores, según contó el doctor Felipe Camacho, sicólogo que trabaja con la Sele, por eso en la Tricolor han desarrollado métodos de brete basados en ligas tan importantes como la NBA, de los Estados Unidos.

Camacho dice que para bretear este tipo de detalles se necesita mucha creatividad, para darle al deportista otras cosas qué hacer y no pase todo el tiempo en eso y le genere algo que llama “demencia digital”.

“Hemos venido trabajado con lo que llamamos ahora la demencia digital o tecnológica, que es el buen manejo adecuado a las pantallas, darle una proporción justa”, comentó el profesional cafetero.

No se trata de limitar nada, porque en el momento que se prohíben, según Camacho, se pierde el propósito, sino que los seleccionados aprendan a manejar bien herramientas como las redes sociales.

“Restricción no hay, porque todo lo que es imperativo no funciona, si los obligamos a ellos a hacer cosas no funciona, pues lo hacen solo por un mandato, es simplemente a nivel educativo.

“Yo me siento con ellos y les muestro con estudios científicos y estadísticos todo lo que ya está determinado y demostrado que el mal manejo de las pantallas y las redes sociales baja el rendimiento deportivo, lo hago basado en estudios que han hecho en la NBA.

“Los estudios han demostrado con mediciones cómo los jugadores que pasan demasiadas horas frente las pantallas bajan el rendimiento y aumentan la posibilidad de lesiones”, explicó de manera amplia.

El doc tampoco es que anda como un policía vigilando que cumplan, pues ese es uno de los puntos del estudio, todo va desde la propia responsabilidad.

“A ellos no hay que obligarlos a nada, son como digo yo, hombres, grandes, maduros que saben lo que quieren y desde la educación han ido mejorando muchísimo en ello. Saben que a determinada hora ya, no es que vamos a pasar por las habitaciones vigilándolos, sino ellos solitos irse retirando de las pantallas y acostando a determinada hora para tener más horas de sueño y rendir mejor”.

Camacho incluso les comparte a los jugadores lecturas y ejercicios para que también, si no es momento de dormir, inviertan su tiempo en otras cosas que les deje algo como jugadores y personas. La comunicación en ese aspecto es constante.