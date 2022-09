Selección Nacional entrenó en Los Ángeles antes de continuar su viaje a Corea

La Sele entrenó en los campos del LA Galaxy. Foto: Federación Costarricense de Fútbol. (Cortesia)

La Sele aprovechó este lunes 19 de setiembre una escala en Los Ángeles, Estados Unidos, para entrenar por un largo rato antes de seguir con el viaje hacia la República de Corea.

La Tricolor partió la mañana de este lunes y tras seis horas de vuelo, 19 de los 26 convocados llegaron a la Yunai y después de almorzar se fueron a los campos de entrenamientos del equipo LA Galaxy.

Uno de los más emocionados durante el entrenamiento fue el mediocampista Álvaro Zamora, quien fue convocado por primera vez.

“He estado en procesos de selecciones menores, pero es la primera vez que formo parte de la Mayor, conozco la gran responsabilidad de representar al país, por eso, más allá de si me dan minutos en uno de los dos partidos, el tiempo que estaré entrenando con el equipo lo aprovecharé al máximo, porque para ser llamado no solo es en los partidos, sino también en lo que uno puede mostrar en cada práctica”, comentó Zamora en un comunicado enviado por la Federación Costarricense de Fútbol.

“Tengo claro que fácil no ha sido, ni será, me costó mucho trabajo y dedicación para hoy poder tener este llamado y no lo pienso desperdiciar. Trataré de demostrarle al profesor que puedo aportar grandes cosas al equipo, por lo que no pienso en la Sele del futuro, sino me visualizo en Catar”, dijo Zamora.

Otro que también anhela hacerse un cupo es Aarón Suárez, que fue llamado hace 7 meses y una lesión lo alejó de las últimas convocatorias.

El entrenamiento fue durante una hora.

“Volver a vestir la camiseta de la Sele es una inyección de alegría y de energía para seguir luchando por el sueño que tenemos todos: poder ser parte del equipo que representará al país en la próxima Copa del Mundo”, manifestó Suárez.

La Sele llegará hasta el miércoles a la República de Corea.

“Ocupábamos que los muchachos estiraran piernas, nos esperan casi 14 horas de vuelo, donde prácticamente es nulo el trabajo físico”, dijo el preparador físico Iván Niño.

A las 11:30 de la noche de este lunes, la Sele seguirá su viaje.