En el camerino del Saprissa hay alegría y desilusión por culpa de la Selección

Álvaro Zamora se convirtió en uno de los cerebros morados. (JOHN DURAN)

En el camerino del Deportivo Saprissa hay una mezcla de emociones por la más reciente convocatoria a la Selección Nacional.

Por un lado, está la alegría de Álvaro Zamora, de ser llamado por primera vez a la Selección mayor, pero por otro, está el sinsabor de Youstin Salas, cuyo nombre quedó de lado para la gira a Corea del Sur.

Zamora, de 20 años, podría debutar con el equipo de todos en los duelos ante Corea del Sur y Uzbekistán; mientras que Salas confía en ser tomado en cuenta para la lista final y subirse al avión que llevará a la Nacional al Mundial de Catar.

El joven volante habló por primera vez con la prensa, el domingo anterior, luego del juego del Sapri ante Herediano y reconoció que quiere llegar a la Sele a marcar diferencia y que su trabajo sea del agrado del técnico Luis Fernando Suárez.

“Esta semana es muy importante, es muy corta a la vez, mañana (lunes) viajamos y hay un entreno, sé que acabo de jugar 85 minutos, entonces tal vez el trabajo sea un poco más ligero.

“Tengo dos días para demostrarle, el técnico (Luis Fernando) Suárez no me ha visto entrenar, pero me ha visto jugar, ya tiene una idea de mí y espero encajar y jugar alguno de los dos amistosos.

Zamora (en el centro) ya sumó minutos con la Selección Sub-20. Instagram.

“La alegría de mi familia es lo que me motiva muchísimo más, pasamos años muy difíciles y las lágrimas de alegría que tiene ahora fueron también por las lágrimas de decepción por lo que pasaron en algunos equipos”. — Álvaro Zamora, jugador Saprissa.

“Yo soy muy joven, sé que lo primordial es hacer química con los experimentados, trabajar humildemente, como lo he venido haciendo, demostrando que puedo hacer algo diferente y a nivel individual ir hacia el frente con el balón, ofensivo y tratar de sacar jugadas nuevas, tratar de hacer cosas diferentes”, afirmó.

El técnico Luis Fernando Suárez dio la lista de la gira por Corea del Sur, el viernes anterior. John Durán.

El chamaco contó qué hacía el viernes cuando se presentó la lista.

“Estaba almorzando con mis compañeros, había escuchado algunos rumores de que podría estar en la Selección, entonces estaba con mucha calma. Apagué el teléfono, literalmente no quería saber nada, quería mantener el perfil bajo y agradezco la convocatoria y la confianza”, añadió.

Álvaro es consciente de que la definición es su talón de Aquiles, pero se toma las cosas con calma.

“La definición es algo vital para mí, los goles y las asistencias es lo que más llama la atención en el fútbol, espero anotar más, seguir llegando, sé que llego mucho, que no concreto algunas jugadas, pero no es por precipitado.

“Trabajo extra, trato de definir, buscar el ángulo correcto, los goles van a llegar en algún momento y la cantidad de goles que quiero hacer por torneo llegará en algún momento”, comentó.

Youstin Salas fue tomado en cuenta por primera vez por el técnico Suárez, para el juego eliminatorio entre Costa Rica y Canadá, del 12 de noviembre del año pasado. José Cordero. (Jose Cordero)

Mordido

El volante Youstin Salas no escondió que tenía fe en ser llamado, pero más allá de agüevarse, afirmó que seguirá trabajando para ser tomado en cuenta en la lista final de la cita mundialista.

“La verdad tenía mucha fe, pero así es el fútbol, yo no tomo la decisión, le decía a mi esposa (Dilana Espinoza) hay que seguir para adelante, si no es hoy, es el 2026, pero echarme a morir nunca.

“Quiero estar ahí, montarme en ese avión, es un sueño de niño y debo seguir trabajando más fuerte, porque por algo no estoy”, destacó.

El limonense reconoció que ha trabajado duro para ganarse un espacio en la Tricolor y por eso, no piensa bajar los brazos.

“Me siento muy bien en Saprissa, trabajo todos los días y como me entreno así juego, la afición es increíble y ese aliento empuja un poco más.

“Prefiero estar en la última convocatoria que estar en esta, Hay que seguir trabajando y no echarse a morir, la Selección es un plus, pero hay que seguir trabajando acá, hacer las cosas bien”.

Al mediocampista se le consultó si cree que el cambio de posición, de volante a lateral pudo influir en la decisión del entrenador colombiano.

“No creo que eso me haya pasado factura, hay varios compañeros en la Selección que juegan una posición en sus clubes y los utilizan en otra en la Selección como Carlos Martínez, Orlando Galo, Daniel Chacón, que son laterales y los llevan de contención.

“No creo que esa sea la razón para no haber sido tomado en cuenta, es un criterio del técnico. El profesor lo ha dicho, hay chance para todos y no se puede bajar los brazos”.

Youstin se ha ganado a la afición morada y pese a quedar fuera de la lista, se apoya en su esposa y su hija, Mila, para seguir adelante.

“Yo me refugio en mi familia y soy muy sereno. Debo seguir mejorando en Saprissa porque esto no se acaba aquí”, sentenció.