“Lamentablemente es triste lo que estamos pasando aquí, no nos dejan salir, porque todas las fronteras están cerradas, ni por aire, ni por tierra ni mar, nuestros vuelos se cancelaron, y nos estarán avisando cuando va a ser nuestro viaje, probablemente el 23 de marzo y no hay dinero para buscar comida, medicamentos y cosas personales como toallas sanitarias para las que están con su periodo, además agua que se ocupa bastante, no tenemos esa plata, los recursos ya se fueron”, comentó Carlos Roberto Ávila.