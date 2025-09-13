Deportes

Selección Nacional recibe un golpe inesperado luego de los empates con Nicaragua y Haití

La Selección Nacional de Costa Rica despidió la semana con una mala noticia, luego de los empates ante Nicaragua y Haití

Por Yenci Aguilar Arroyo
Costa Rica vs. Haití
La Selección de Costa Rica perdió un puesto en el ranking de Concacaf, luego de los empates contra Nicaragua y Haití. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los empates contra las selecciones de Nicaragua y Haití provocaron que la Selección Nacional perdiera puestos en el ranking de selecciones de Concacaf.

Este viernes, la organización dio a conocer las posiciones de los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y México se mantiene en el primer puesto. Canadá recuperó el segundo lugar y la Selección de Panamá bajó a la tercera posición.

A la Selección Nacional no le fue bien, pues descendió un lugar y ahora está en el quinto puesto; mientras que Estados Unidos recuperó el cuarto lugar, luego de los amistosos contra Corea y Japón.

Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala y Trinidad y Tobago completan los diez primeros y así quedó el ranking, tras la fecha FIFA de setiembre:

1- México: 2.024 puntos

2- Canadá: 1.824 puntos

3- Panamá: 1.779 puntos

4- Estados Unidos: 1.726 puntos

5- Costa Rica: 1.691 puntos

6- Honduras: 1.569 puntos

7- Jamaica: 1.553 puntos

8- Haití: 1.411 puntos

9- Guatemala: 1.409 puntos

10- Trinidad y Tobago: 1.319 puntos

