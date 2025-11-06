Selección sub-17 de Costa Rica tropieza ante Senegal y complica su permanencia en el Mundial

La Selección sub-17 de Costa Rica tropezó en su partido ante Senegal, su segundo duelo en la Copa del Mundo que se realiza en Catar.

Este jueves, los muchachos dirigidos por Randall Row no pudieron ante los africanos, quienes abrieron el marcador muy rápido y fueron superiores en varios tramos del partido.

Costa Rica, gracias al portero Ian O’rourke, no recibió más goles en contra, porque el arquero del Saprissa detuvo dos opciones más que los senegaleses estuvieron cerca de concretar.

Costa Rica cayó 1-0 ante Senegal, en el segundo juego de la Copa del Mundo sub-17. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol. /Prensa Fedefútbol.)

El juego entre Senegal y Costa Rica

Al minuto 8, Senegal se adelantó en la cuenta, con un remate de Alwaly Baba Camara y la Sele poco pudo hacer durante la inicial.

En la segunda parte, los nacionales llegaron a la cancha con una versión distinta, pero no pudieron anotar, lo que complica las aspiraciones de los muchachos por avanzar a los octavos de final.

La Selección de Costa Rica deberá derrotar a Croacia si desea seguir con vida en la Copa del Mund. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol. /Prensa Fedefútbol.)

Con este resultado, Costa Rica queda de tercero en el grupo C, con un punto. Croacia derrotó a Emiratos Árabes Unidos 3-0, por lo que los europeos lideran el grupo con 4 puntos; Senegal quedó de segundo, con la misma cantidad de puntos, y Emiratos Árabes Unidos queda en el cuarto puesto, con 1 punto.

El próximo partido de los nacionales será el domingo 9 de noviembre ante Croacia, a las 8:45 a.m. hora tica.