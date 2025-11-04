Nick Bennett honra el legado de su padre al marcar en el mundial Sub-17 y también en Qatar

“De tal palo, tal astilla”, dice el viejo refrán y en el debut de Costa Rica contra Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Qatar 2025 Sub-17, la huella de los Bennett volvió a quedar marcada con el gol de Nick.

Hace 30 años un Bennett también brillo en una cita mundialista, pero en esa ocasión con la Selección Nacional de la categoría Sub-20, cuando un joven Jewisson Bennett anotó para la Tricolor en el juego ante Alemania, en el que Costa Rica se impuso 2-1 a los europeos.

Ahora nos trasladamos 30 años más tarde para ver a Nick Bennett, hijo de Jewisson, marcar para Costa Rica en la categoría del Sub-17 en el empate a un tanto ante Emiratos Árabes.

Costa Rica vivió un debut complejo luego de quedarse con diez hombres tras la expulsión de Isaac Badilla apenas a los 30 minutos de partido.

Todo se puso más difícil con el tanto de Emiratos Árabes Unidos en la etapa complementaria, al 59.

Nick Bennett marcó el gol de Costa Rica en su debut en el mundial Sub-17. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Cuando todo parecía cuesta arriba, casi al instante apareció el nuevo Bennett para aprovechar un flojo despeje del arquero de los Emiratos Árabes Unidos y fulminar el cerrojo del contricante y dejar huella en nuestro fútbol.

El apellido Bennett está vinculado a grandes momentos de la Sele, recordemos que Jewisson hijo, camino a Qatar 2022, en el repechaje ante Nueva Zelanda, fue el encargado de asistir a Joel Campbell para que Costa Rica se clasificara a sus sexto mundial.

A Jewisson Bennett le llena de orgullo ver a su hijo marcar en un mundial

En La Teja hablamos con Jewisson Bennett padre, quien contó con alegría y orgullo cómo vivió el debut de la Selección Nacional de Costa Rica Sub-17 en esta Copa del Mundo de Qatar 2025.

Jewisson comentó que le gusta ver los partidos encerrado para tener su espacio tranquilo.

Nick Bennette empata para Costa Rica ¡Un apellido ligado al fútbol!

“Siempre me encierro, me gusta verlos solo, cierro la puerta, siempre con un poquito de tensión, pero estoy muy contento con su desempeño, agradecido con Dios por la oportunidad de disfrutar un mundial”, añadió.

Sobre el desempeño, en general, de su hijo Nick Bennett, y la Tricolor nos dijo cosas muy positivas.

“Fue un partido muy sensato, él se supo parar bien, con un jugador menos pudieron manejar muy bien el partido, y el trabajo de la selección fue muy bueno, ya que con un jugador menos es mucho más difícil”.

Jewisson habló sobre lo que representa que otro Bennett haya anotado en un partido mundialista.

Costa Rica debutó con empate a uno ante Emiratos Árabes Unidos en el mundial Sub-17. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

“La verdad representa mucho, da mucha alegría y mucha nostalgia también de que me tocó la oportunidad a mí en Qatar 1995, y verlo anotar a él ahora también en Qatar es una alegría muy grande para uno. Jewisson también que dio la asistencia en Qatar para clasificar al mundial, eso es algo que no se puede ni describir de la alegría que uno siente”, comentó el padre de Nick.

El resto de la familia también está muy orgullosa del gol de Nick.

“Todos muy contentos, la mamá estaba brincando y pegando gritos de la felicidad, lo mismo Mike, el otro gemelo, muy contentos de ver al hermano y la mamá al hijo meter un gol en un mundial, es algo que no tiene palabras, es un momento emocionante con mucha adrenalina totalmente distinta para todos”.

Para los otros juegos, el padre de Nick, piensa ver el compromiso igual, tranquilo, con la puerta del cuarto cerrada y esperando que su hijo vuelva a hacer bien las cosas.

Jugadores de la Selección Sub-17 de Costa Rica festejan el gol de Nick Bennett en el debut ante Emiratos Árabes en el Mundial de Qatar. (Fedefútbol/Fedefútbol)

“Siempre veo el partido así, meterme y encerrarme a ver el partido, me gusta analizar y verlo tranquilo, creo que va a ser igual, pero de mi parte siempre lo hago así, este que fue temprano todos estaban en casa viendo el partido tranquilos”.

Bennett espera que Costa Rica vaya creciendo y sueña con avanzar de ronda.

“Yo observé a la selección muy bien, los ví muy aplomados, entonces creo que las expectativas mías y de todos los costarricenses es el pase a la segunda ronda, fácil no va a ser, pero creo que el desempeño de Costa Rica fue muy bueno”, sentenció el padre del autor del gol del empate de la Tricolor ante Emiratos Árabes Unidos en el debut mundialista.