Jimmy Marín duró casi un día de viaje y pasó por tres países para llegar a Costa Rica

Jimmy Marín controla un balón en un entrenamiento en Newcastle. Fotografía: Fedefutbol

Las ganas y la voluntad de integrar la Selección de Costa Rica fueron más fuertes que un itinerario de viaje pesadísimo para el extremo tico Jimmy Marín luego de llegar este lunes por la noche.

El jugador del Orenburg de Rusia tardó 22 horas para llegar a Tiquicia, contando con uno de los viajes más pesados con tal de estar disponible para el llamado del argentino Gustavo Alfaro.

La travesía de casi un día inició de Moscú, Rusia, a Estambul, Turquía, allí tomó otro vuelo que lo llevó hasta Nueva York, Estados Unidos y de ahí finalmente a Costa Rica.

Luego de semejante viajada, el jugador dio unas palabras a medios que lo estaban esperando el aeropuerto.

“Con tal de venir a la Selección viajaría lo que sea para estar aquí, no me importa, de verdad que no es un sacrificio”, destacó.

El extremo se integró este martes por la mañana a los entrenamientos de la Sele para completar el grupo de 26 jugadores que citó Alfaro de cara a los partidos ante Panamá del 16 y 20 de noviembre buscando un boleto al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa América 2024.