Seleccionado Nacional recibe terrible noticia

La Federación Costarricense de Fútbol compartió, este jueves, la triste noticia de la pérdida que vive el jugador de la Selección Nacional de Futsal, Emanuel Gamboa Valenciano.

El seleccionado perdió a su madre, Ana Guiselle Valenciano Alpízar, por lo que la Fedefútbol se unió al dolor del jugador patrio en este duro momento personal para él y todos sus familiares.

“Compartimos la triste noticia del fallecimiento de la mamá de nuestro jugador de Futsal Emanuel Gamboa Valenciano. Le enviamos nuestro abrazo solidario a toda su familia”.

FCRF se une al dolor del jugador de fútsal Emanuel Gamboa por la pérdida de su madre. (FCRF/FCRF)

“Les expresamos a toda su familia, nuestro más sentido pésame”, añadieron en la imagen en sus redes sociales para solidarizarse con el seleccionado de fútsal, Emanuel Gamboa.

Emanuel Gamboa, seleccionado de fútsal perdió a su madre. (Freepik/Freepik)

En La Teja le deseamos mucha fortaleza para Emanuel, y para todos sus familiares en este momento tan complicado.