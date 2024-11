Semifinales del torneo femenino se suspenden debido a las fuertes lluvias

Los juegos de ida de las semifinales del torneo de Clausura femenino se suspendieron debido a las fuertes lluvias. Mayela López. (Mayela López)

Los juegos de ida de las semifinales del torneo de Clausura femenino 2024 se suspenderán debido a las fuertes lluvias y a la declaratoria de emergencia nacional para todo el país.

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) informó hace unos minutos, que las series entre Puerto Viejo vs Sporting, y Saprissa vs Alajuelense no se llevarán a cabo este sábado y domingo, como estaban programadas. También se suspendió la jornada 7 del Clausura 2024 del torneo de alto rendimiento.

“Los partidos quedarán pendientes de la reprogramación por parte de la Asociación Deportiva Liga de Fútbol Femenino (ADELIFFE).

LEA MÁS: Fabiana Sanabria, jugadora de Saprissa, vive un sueño y quiere acabar con el reinado de Alajuelense

“Además, a la suspensión también se suman los juegos correspondientes al Torneo de Liga Menor en las distintas categorías y estancias en las que se encuentran. La reprogramación de los partidos se informará oportunamente, una vez que las condiciones permitan retomar las actividades.

“Esta medida se toma según los informes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con la alerta roja que se mantiene activa para toda la Vertiente del Pacífico, la alerta naranja para el Valle Central, Zona Norte y Caribe Norte, y la alerta amarilla en el Caribe Sur”, destacó la organización.