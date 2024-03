Seniesa Estrada se la está buscando: Entrenadora de Yokasta Valle cómo las trata la rival de la tica

Gloria Alvarado, entrenadora de Yokasta Valle, contó a La Teja desde Las Vegas que conoce perfectamente bien a Seniesa Estrada desde que era niña y que tenía una relación cordia, pero que la boxeadora gringa se ha alejado y ya no la quiere.

Valle y Estrada se enfrentan este Viernes Santo (29 de marzo) en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, Las Vegas, donde disputarán el título absoluto de la categoría 105 libras.

Gloria Alvarado entrenado a Yokasta Valle. (Kevin Loja)

En la actualidad, Valle es la campeona en ese peso de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, mientras la gringa ostenta los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. ¡Será la pelea del año!

Valle llega con 27 peleas ganadas y dos perdidas, mientras que Estrada con 25 peleas, todas ganadas.

La Teja contactó a Alvarado en Las Vegas para conocer detalles de la preparación de Yokasta de cara al gran combate ante Seniesa y nos regaló unos minutos.

- Desde que está con Yokasta, ¿esta es la pelea más importante que va a tener con ella?

Gloria Alvarado está encantada con Yokasta Valle.

No creo, tengo dos años con ella, pero todas las peleas han sido importantes, la primera pelea fue por una defensa de título, la segunda fue por otro título mundial y para mí fue muy importante y otra pelea grande fue en las 108 libras para obtener dos títulos mundiales en categorías diferentes, esa también fue importante. Esta pelea será importante, pero para mí, todas las que han dado un título han sido así.

-¿Qué ha podido analizar de Seniesa?, ¿por dónde se le puede hacer daño?

Cada entrenador tiene su forma de trabajo, hay que estar viendo videos, pero yo primero arreglo los errores de Yokasta y sé que ella, Seniesa, cambia su estilo y pelea diferente en cada combate, yo veo eso, pero primero vamos a arreglar las cosas que tengo que mejorar de ella.

-¿Eso le complica la estrategia, el hecho de que cambie de estilo?

Fíjate que la conozco desde hace muchos años, incluso la entrenaba cuando era niña, no era su entrenadora, pero era amiga de su papá y estábamos en el equipo. Es mentalmente fuerte y cada round, por experiencia, va haciendo ajustes y así ha aprendido, buscando por dónde puede ganar. Nosotros tenemos que enfocarnos bien en lo que estamos trabajando.

-¿Se llevan bien ustedes?, porque con Yokasta no es así...

Gloria Alvarado tiene un vínculo con Seniesa Estrada y con Yokasta Valle.

Ella lo toma personal y dijo que me iba a pegar a mí y a Yoka, pero fíjate que esto es un deporte lindo, damos un show y se tiene que portar como una campeona, igual como actúa Yokasta afuera, pero se ha comportado grosera. Estamos en el nivel donde se tiene que dar la pelea y aquí estamos. No importa que no me quiera, yo la sigo queriendo a ella, pero queremos los cinturones.

-¿Usted cree que el esfuerzo y la disciplina de Yokasta, que lo da todo en los entrenamientos, es un punto a favor para ella, o esas actitudes son comunes en otros peleadores?

Hay miles de miles de boxeadores, no puedo decir que es la única que tiene ese don por salir adelante, pero lo tiene. Cuando nos preparamos y estamos cerca de una pelea le digo a Yoka, faltando unas dos semanas, ‘no más entrevistas, ni más salidas’. Es difícil para ella, pero lo hace. El teléfono lo debe guardar, tiene que estar enfocada y concentrada, casi que las únicas voces que oye en esos días son la mía y la de ella misma.

- ¿Cómo se dio el contacto para que usted fuera la entrenadora de ella?

Yo nunca había entrenado mujeres. Una persona me llamó y me dijo que había una chica en Costa Rica de un nivel básico, pero con disciplina y con hambre. Dije que sí y a los dos días estaba en mi gimnasio y desde el primer momento me enamoré de ella, de su disciplina y su dedicación al trabajo duro.

-¿Qué es lo que ella más ha aprendido de usted?

Pues mira, entiendo que el deporte más grande en toda Costa Rica es el fútbol, no es un país donde nacen grandes campeones en boxeo, pero sí los ha habido, pero no como en Los Ángeles, México, Rusia. Le enseñé un estilo diferente, a tener buena puntería, el movimiento de piernas, a tener balance, a pegar al cuerpo. Fue como un empezar de nuevo para ella, pero ya tenía el trabajo duro.