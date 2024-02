Yokasta Valle sabe del poderío de Seniesa Estrada, pero no le tiene miedo

02/02/2024 San José, Sabana, Hotel Hilton, Shery , Grupo Coricar, conferencia de prensa de Yokasta Valle de Golden Boy Promotions antes de su salida a Estados Unidos para medirse a la pugilista estadounidense Seniesa Estrada, el próximo 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, para unificar los títulos de las 105 libras. Fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

La boxeadora costarricense Yokasta Valle reveló que aunque Seniesa Estrada es una gran boxeadora, no le tiene miedo y dijo que trabajará round a round por ganar el combate.

Valle peleará con Seniesa Estrada el próximo 29 de marzo, en Arizona, contra una boxeadora poderosa, que tiene dos títulos mundiales en su poder, igual que Yokasta, y que probablemente exija defensivamente a la tica.

LEA MÁS: El zafis que pocos notaron en el video de Sporting para presentar a Hernán Medford

La nacional suele ser muy agresiva y acostumbra ganar con claridad sus combates sin mucha exigencia defensiva.

“Las demás rivales la ven con miedo a ella, yo no le tengo miedo. Voy a estar agresiva desde el primer round, nosotras como somos un peso liviano de 105 libras normalmente no hay nocauts, normalmente se van a decisión y siento que se va a ir a decisión, aunque seguro ella dice que me va a noquear.

“Siempre voy a estar concentrada en ganar round a round, voy a tirar muchísimos golpes. Ella es una excelente contra golpeadora, entonces tengo que ser agresiva, pero siempre con buena defensa”, dijo en conferencia de prensa.