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¿Será el elegido? Jafet Soto habló de un candidato que ilusiona a la afición de Herediano

Herediano busca a su nuevo técnico para el arranque del torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

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En Herediano están buscando un nuevo entrenador y hay un nombre que suena con fuerza entre la afición para ocupar el banquillo florense.

Se trata de José Saturnino Cardozo. El paraguayo está sin equipo luego de su salida del Municipal Liberia.

Sin embargo, recientemente se le vio en Costa Rica y el martes anterior, en el juego entre Sporting FC y Pérez Zeledón, estuvo en el estadio Puente Piedra junto con el delantero florense Fernando Lesme.

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Saprissa v. Liberia
¿José Saturnino Cardozo podría ser técnico del Herediano? Esto dijo Jafet Soto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Jafet Soto, actual técnico rojiamarillo, le preguntaron por el sudamericano, como candidato a ocupar el cargo de entrenador y así respondió.

La búsqueda del nuevo técnico del Team

¿Será Cardozo nuevo entrenador rojiamarilllo?

“Lo hemos venido analizando con la junta directiva, volvimos al estilo antiguo, nos sentamos todos como junta para rearmarnos que un modelo tenemos desde hace años.

“Cardozo es una opción como hay varias, 5-6 opciones y de esos vamos a tomar la decisión para el próximo entrenador del Herediano.

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Jafet Soto habló del proceso para la escogencia del nuevo técnico del Herediano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Le agradecemos a los agentes, pero ya no hay chance y empezamos con orden”, declaró.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.