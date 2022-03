Sergio Chaves, presi de San Carlos: “Estamos peor que un club amateur”

El presidente de la junta directiva de San Carlos, Sergio Chaves, no se anduvo por las ramas con el tema de la sanción que sufrió su equipo por una alineación indebida.

Aseguró que es culpa del club, que personalmente piensa que no hay nada que apelar y que tomarán medidas drásticas a lo interno contra la persona que cometió el error, el cual llevó a la pérdida de los puntos ante Alajuelense.

Recordemos que San Carlos empató a un gol ante el León el domingo 3 de marzo, pero el asistente técnico de los Toros del Norte, Víctor Abelenda, no podía estar en el banquillo por una sanción en la sub-20, de la cual debió informar el encargado de ligas menores, Sandro Alfaro.

Alajuelense apeló y ganó los tres puntos en la mesa. La Teja contactó este jueves a don Sergio.

-¿Están ustedes, como decimos los ticos, chivas con esta situación que se presentó con el equipo?

Estamos chivas, definitivamente, estamos cayendo más que en un ridículo, con equipos que gastan millones por mes, estamos peor que si fuéramos amateur. Hay una investigación interna del club y la junta directiva será drástica en el sentido que los que tengan que ver con la responsabilidad sufrirán alguna consecuencia.

Sergio Chaves fue muy claro y dice que el error es de San Carlos y no hay nada que hacer. (Albert Marín.)

- ¿Sandro Alfaro puede ser despedido?

Es prematuro, la junta no se ha reunido, pero es grande el malestar, es difícil lo de él… será drástico.

-¿Cómo percibe a la afición, a los patrocinadores y allegados a la institución?

Hay un malestar grande de la afición contra nosotros porque somos los administradores. Hay malestar de jugadores y cuerpo técnico porque el trabajo que tratan de hacer en la cancha se eche a perder por una singraciada. Aquí todo el mundo está bravo, a nadie le gusta perder un punto, menos en esta situación, ahora quedamos en desventaja deportiva, si podemos clasificar o tuviéramos que disputar el descenso por una u otra razón, estamos en desventaja deportiva.

Sandro Alfaro es señalado como el culpable del error.

-El gerente deportivo, Gustavo Pérez, dijo en conferencia en la mañana (este jueves), que también hubo un error de Unatut por notificar solo a un correo y no a varios, como lo hacían antes.

Ya cometimos el error, los pretextos sobran, no hay nada qué hacer, necesitamos mejorar la comunicación, enviando más correos, a diferentes personas o lo que sea que haya que corregir. El error se dio, no hay nada qué hacer, no se justifica, al que está inscrito para liga menor fue al que le llegó, no podemos hacer nada. Solo apechugar.

[ Alajuelense gana los tres puntos del partido ante San Carlos por error administrativo norteño ]

-Entonces, percibo que no van a apelar.

¿Cómo vamos a apelar? Se han hecho los análisis y no cabe ningún tipo de apelación. Esto lo digo a modo personal, la junta directiva va a analizar el asunto, pero no hay nada que apelar.

-Es decir, su modo de pensar es de la línea de que se equivocaron, no van a apelar y le tienen que poner el pecho a las balas.

- Por supuesto que sí, cometimos el error, ahora a dar el pecho, no podemos evadir la responsabilidad del error que cometió.

- El equipo viene bien, ¿cómo está el grupo por esto?

Un error de orden administrativo le quitó los puntos a San Carlos en el juego que empató con Alajuelense 1 a 1. (Prensa Alajuelense)

Eso nos mortifica por el desánimo del grupo, esperemos que no se nos bajen las baterías, veníamos montados en una curva, en un ascenso importante, más que en el partido del sábado teníamos la posibilidad de llegar al primer lugar. (Juegan contra Santos, partido de reposición de la fecha 1).

[ Responsable de que San Carlos perdiera el punto ante la Liga podría ser castigado ]

- ¿Tiene algún resentimiento con Alajuelense?

Hay cosas en la vida que son inmorales, pero legales, ellos se apegan a la legalidad, pero al final es un aspecto que el juego limpio se lo están brincado. Los resultados son en la cancha. Desgraciadamente al cuerpo técnico y a los jugadores se miden con la misma ley y es internacional y por una u otra razón se infringió y volvemos a lo mismo, entonces tenemos que apechugar.

Se pasan la bola

Gustavo Pérez, gerente deportivo de San Carlos, dijo que a Víctor Abelenda le sacaron tarjeta amarilla en un partido contra Grecia pero que cuando llegó la notificación venía una sanción de tres juegos, según le notificó Sandro Alfaro.

A raíz de eso, le pidió a Sandro que averiguara bien y en la gestión que hizo, le dijeron verbalmente que solo lo habían amonestado, que el incidente con una silla que provocó la sanción fue después. Y se quedaron con eso.

Cuando llegó la notificación oficial, Sandro no se percató que la sanción de tres juegos seguía en contra de Abelenda. También alegó que la Unafut mandó un correo electrónico solo a una persona cuando generalmente lo hacen a cinco o seis personas más y que eso es culpa y responsabilidad de Unafut.