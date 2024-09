Sherman Guity: el paratleta que tocó la gloria y nos enseñó a no rendirnos

Sherman Guity, el paratleta tico hizo más grande su leyenda este sábado, al ganar la prueba de los 200 metros lisos de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Captura de pantalla.

El nombre de Sherman Guity se sigue escribiendo con letras doradas en las páginas de la historia deportiva de nuestro país. El paratleta limonense se convirtió este sábado en el amo y señor de la prueba de los 200 metros lisos, de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

A eso de las 11:50 de la mañana, hora tica, Sherman hizo crecer aún más su leyenda, al conseguir el primer lugar de esta competencia y qué manera de hacerlo: registró un tiempo de 21:32 (21 segundos y 32 centésimas), lo que le permitió revalidar su título y además rompió el récord olímpico en la prueba T64, que era de 21:43, el cual había marcado el tico en Tokio 2020.

El Stade de France fue el escenario donde decenas de personas presenciaron la hazaña del deportista. Allí, gente de todas las naciones se unieron en una sola voz para celebrar el éxito del costarricense, quien también estuvo acompañado por una delegación de ticos, quienes ondearon la bandera blanca, azul y roja en el mítico escenario francés.

Sherman, de 28 años, emocionó a todos y hasta el mexicano Ricardo del Campo, quien se encargó de narrar la competencia para Claro Sports, sucumbió ante el poder del caribeño. Su descripción de la carrera puso la piel chinita y sacó lágrimas: imposible no emocionarse con su relato.

“Arranca bien Sherman, va a ser el primero hacia la recta, en la recta final Sherman. Después de tu accidente, en una cama decías al mundo: ‘Quiero ser el mejor atleta de Costa Rica’, y te voy a decir una cosa, te equivocaste Sherman Guity Guity, porque eres el mejor atleta paralímpico del mundo.

El limonense superó el récord olímpico, que también era suyo, al hacer una marca de 21:32. Cortesía CPN.

“Dos medallas de oro en París 2024 y renueva el campeonato paralímpico en los 200 metros. Pura vida, Sherman, la medalla de oro es latinoamericana, es centroamericana, es tica”, afirmó el comentarista azteca.

La noche en Francia fue redonda para el paravelocista, porque a su salida del Stade de France, lugar en donde hizo más grande su legado, fue recibido por un grupo de ticos, quienes no dejaron de corear su nombre y saltaron y celebraron con él, entre besos, abrazos, fotos y el clásico “Oe, oe, oe, oe... ticos, ticos”. Definitivamente, Sherman nos hizo vivir un día para no olvidar.

Promesa. Sherman perdió una parte de su pierna izquierda el 25 de agosto del 2017, cuando sufrió un accidente en la autopista General Cañas. Allí se prometió que sería el mejor del mundo. “Prometo que seré el mejor atleta paralímpico de Costa Rica, volveré a correr con una prótesis, también podré correr todos los eventos que pueda, pues tendré la oportunidad de seguir compitiendo”, manifestó Guity en aquella ocasión, en declaraciones difundidas por el departamento de prensa del equipo de atletismo Dos Pinos.

Hace lo que quiera

El sábado fue un día de muchas emociones para el limonense. Durante la semifinal, que se llevó a cabo más temprano, fue el ganador de su heat al marcar un tiempo de 22:29 y, mientras se preparaba para la final, envió un mensaje para contar cómo se sentía.

“Maes, voy para la final y, ¿saben qué?, mi corazón ‘tucum, tucum, tucum’”, dijo el deportista mientras se golpeaba el pecho, contando los minutos para volver a la pista.

Una vez que finalizó la carrera final de los 200 metros, esperó para recibir su medalla, ver la bandera de Costa Rica ondear en lo alto, cantar el Himno Nacional y tocar la campaña que le confirmaba que se había bañado en gloria. Al rato dio unas breves palabras, a través de sus redes sociales.

“Gente... La verdad estoy muy feliz, he trabajado mucho por esto. Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me siguen. Muchas gracias de verdad”, expresó con una gran sonrisa.

Ya en frío y aún procesando lo que hizo, Sherman habló de lo conseguido en estas justas. Recordemos que este camino glorioso lo inició el 2 de setiembre anterior, cuando ganó la medalla de oro en la competencia de los 100 metros planos. Ese día, además, cosechó el récord olímpico, al hacer una marca de 10:65.

El deportista gritó con todo luego de recibir su segunda medalla dorada en estas justas. Captura de pantalla. Olman Mora.

“En realidad, llevarse dos oros es algo complicado, parece muy fácil, pero no lo es. Por supuesto que quería dos medallas de oro y se logró. Obviamente, estoy muy feliz por este resultado y récord paralímpico otra vez. Va a estar más difícil de romperlo, pero espero en Los Ángeles bajar esa marca”, dijo Sherman en declaraciones a Olman Mora, periodista del Comité Paralímpico Nacional.

“Gracias a mi mamá (Ana Guity) por el apoyo, y a mi familia, que estaba ahí viendo la competencia. Perdón por llenarlos de nervios, porque sé que estaban muy nerviosos, pero se logró el objetivo. Me voy con dos medallas y espero que estén muy contentos. Esta medalla es para ustedes y para Costa Rica. ¡Muchas gracias, pura vida!”, afirmó, mientras lucía una de las preseas.

El deportista confirmó que hará una pausa, una vez que regrese al país, para celebrar al lado de los suyos.

“Los Paralímpicos son cada cuatro años y hay que prepararse mucho para esto, no hay tiempo de descansar, pero creo que tomaré una semana para pasarla con mi familia y amigos, y celebrar esta medalla tan importante con todo el pueblo de Costa Rica”, manifestó Guity.

Este éxito continúa su destacada trayectoria desde los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde ganó la plata en los 100 metros y el oro en los 200 metros.

¡Felicidades campeón! ¡Gracias por enseñarnos a no rendirnos!

Sherman Guity es bicampeón olímpico en los 200 metros lisos. Olman Mora.