Sherman Guity lo dijo en el 2017 y ya cumplió su promesa

El 26 de agosto del 2017, Sherman Guity decía a todos los medios de comunicación que se iba a convertir en el mejor atleta paralímpico del mundo.

Lo decía un día después de que sufrió un aparatoso accidente en moto, cuando salía de entrenar del estadio Nacional. Muchos pensaron que allí terminaba la prometedora carrera del atleta limonense.

Pero Sherman no estaba hablando paja, cuatro años después de que dijo aquellas palabras se enfocó en alcanzarlo y hoy cumplió ese sueño, Guity ya es el mejor atleta paralímpico del mundo, con una medalla de oro y otra de plata conseguidas en Tokio.

“Pude cumplir mi sueño y la promesa que hice después de mi accidente. Gracias por el apoyo a todas las personas que estuvieron conmigo. Gané dos medallas y récord paralímpico, escribió Guity en redes sociales.

“El camino no ha sido fácil, pero lo logré”.

“También quiero agradecer al Comité Olímpico, a Ortopédica Cartaginesa y la Federación de Paradeportes, quienes siempre confiaron en mí y me dieron la mano en todo momento”, añadió Sherman.

Pero ojo, dice su entrenador que Sherman apenas está iniciando su carrera. El limonense está joven, tiene 25 años, tiene actitud y sobre todo, fortaleza mental.

21,43 — tiempo que hizo Sherman Guity en los 200 metros y nuevo récord paralímpico.

“No es que ya lo cumplió, Sherman está empezando, es la primera competencia grande y consiguió el logro más importante de una paratleta tico, pero tenemos claro que es el primer paso. Debemos seguir”, expresó el entrenador Emanuel Chanto.

Añadió que aún le falta competir en mundiales, panamericanos, olímpicos y puede seguir dando muchos frutos.

“Aún no estamos satisfechos, si alguien lo dice (que es el mejor atleta), genial, pero la idea es ser más grande.

“Está en una edad idónea, en tres años puede estar en perfectas condiciones, tiene tiempo, edad y muchas condiciones por desarrollar todavía”, dijo.

Sin embargo, añadió que lo más importante que tiene Sherman es su gran fortaleza mental, indispensable para cualquier deportista élite.

“Un deportista por más buena preparación física que tenga, sin una buena preparación mental no cumple, esa es la que determina los resultados, por eso ganó. Creí que el alemán le iba a dar más competencia pero no pudo alcanzar la punta y no pudo con el estrés”, comentó.

De niño

La mamá de Sherman, doña Ana Guity, dijo que su hijo siempre ha sido de cumplir lo que promete.

“Hay que perseverar, el que promete cumple si es lo que piensa y lo tiene en su mente. Sherman es desde pequeño así, se enfocó que quería ser el mejor atleta, se lo propuso. Nunca lo escuché decir no puedo”, comentó.

Indicó que la competencia donde Sherman obtuvo el oro este sábado en los 200 metros la vieron en casa de su mamá, en un lugar llamado Juan Pablo II, en Limón.

“Fue una algarabía, abrazos, lágrimas, hasta ahora (casi a las 5 de la tarde) me estoy recuperando”, dijo.

“Todas las palabras que he visto en Facebook de la gente me han hecho llorar. Son mensajes muy lindos, positivos, llenos de buenas vibras y yo no quiero dejar pasar el momento para agradecer a todos, a toda Costa Rica porque han apoyado mucho a mi hijo y eso lo mantiene motivado”, comentó.

También dijo que la proeza de Sherman es un factor de motivación para sus otros hermanos que son atletas (cuatro en total) y que todos están muy orgullosos.