Sheyla y Yessenia Rivas, las hermanas que quieren enamorar a los saprissistas con goles

Sheyla y Yessenia Rivas llegaron al Saprissa para la presente temporada y quieren conseguir el quinto título de las moradas. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

Las hermanas Sheyla y Yessenia Rivas llegaron al Saprissa para reforzar la delantera morada y esperan este fin de semana aportar con goles para ayudar al Monstruo a volver a los primeros lugares de la tabla.

Las moradas jugarán contra Pérez Zeledón, este viernes, a las 7 de la noche, en el Ricardo Saprissa y ambas delanteras saben que este es un juego crucial en la búsqueda del título.

15 — puntos tiene Saprissa y están a tres de la zona de clasificación

“Estamos trabajando, cada una está enfocada para lograr el objetivo, ojalá dejarnos los 3 puntos en casa. Esperamos a los aficionados, no estamos solas y por eso debemos exigirnos más, ellos se sacrifican por acompañarnos y no queremos quedarles mal, queremos anotar”, manifestó Yessenia.

Las pinoleras fueron contratadas en la presente temporada. Sheyla estuvo en el país en el 2020, pero tuvo que dejar el equipo cuando llegó la pandemia, mientras que para Yessenia es su primera experiencia como legionaria.

A Yessenia le ha costado adaptarse, pero asegura que ya está tomando su nivel. (Jose David Murillo)

Aprendiendo

A Yessenia, de 22 años, le ha costado adaptarse a vivir fuera de Nicaragua, pero gracias a su hermana mayor cada día se siente mejor.

- ¿Cómo se ha sentido vistiendo la camisa del Saprissa?

Supercontenta, tengo 12 años jugando en la selección, es mi primera experiencia fuera de Nicaragua y en mi debut contra Pococí estuve emocionada, intentando dar lo mejor de mí.

En estos juegos me siento contenta, poco a poco me voy adaptando al estilo de juego de Saprissa y sé que aprenderé mucho.

- ¿Qué le puede aportar al Saprissa?

Las metas que traigo son muchas, aportar goles, he quedado mal en eso porque los resultados no se están dando, pero quiero hacer lo mejor para el equipo.

Yo me emociono cuando me preparo en los entrenamientos, las delanteras queremos eso, pero si no anotamos sé que puedo colaborar con otras cosas, en correr, en pasar el balón.

- ¿Qué extraña de Nicaragua?

Somos de Managua, extraño a mi familia, a mi mamá, Yessenia, y a mi abuela, Lidia, me ha costado el cambiar de país, a veces me siento triste, pero quiero mejorar, sacar a la familia adelante.

Constantemente conversamos y ellas me dan palabras que me ayudan a sobrellevar la situación.

Es difícil aprender nuevas cosas, pero estoy trabajando porque quiero ser una mejor deportista.

- ¿Su familia ha podido ver partidos?

Allá están pendientes, solamente han visto uno, se ha dificultado un poco ver los juegos.

- ¿Hay un lugar de Costa Rica que quiera conocer?

Quiero conocer todo el país, disfrutar de cosas nuevas, esperamos que sea pronto.

Sheyla Rivas está lista para darlo todo con las moradas. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

Un nuevo aire

Sheyla se siente contenta por su regreso al club y quiere aprovechar al máximo esta oportunidad.

- ¿Cómo se siente en esta nueva etapa en el club?

Me siento muy bien, quiero terminar lo que un día inicié, quiero aprovechar mi segunda oportunidad con el deportivo Saprissa.

- ¿Cómo las recibieron sus compañeras?

El recibimiento de las compañeras y del cuerpo técnico fue muy bueno, nos hemos acoplado muy bien en poco tiempo y estamos trabajando intensamente para ayudarle al equipo.

- ¿En qué ha cambiado Sheyla del 2020 a la fecha?

Creo que en dos años todo el mundo cambia, la verdad cuando estoy jugando quiero dar lo mejor de mí y que sea lo mejor para el equipo.

- ¿Hay mucha presión por estar fuera de zona de clasificación?

En el camerino sabemos las capacidades de cada una, estamos fuera de zona de clasificación, pero estamos trabajando fuerte para volver a estar en los primeros lugares.

- ¿Cómo explica el mal momento deportivo del Saprissa?

Es una situación difícil, pero creo que hasta los mejores equipos pasan por estas rachas y Saprissa es un equipo grande, que pasa por un momento incómodo, pero queremos que termine muy pronto.

- ¿Qué llega a aportar a Saprissa?

Soy una jugadora muy joven, a mis 23 años tengo experiencia en selección nacional y en clubes y el estar acá me hace querer crecer y aportar con goles.

Toda jugadora que se ponga la camisa de Saprissa debe tener la mentalidad de ganar siempre, ahorita estoy tranquila, porque estoy trabajando y espero eso se vea en la cancha.

- ¿Cómo va la vida en Costa Rica?

Aquí la paso con mi hermana, descanso, veo series. Aún no hemos podido pasear.

- ¿Qué es lo que más extraña de Nicaragua?

La familia y la comida, sin duda alguna.