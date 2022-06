Sicólogo de la Sele sobre Keylor Navas: “Él sabe tratar a los grandes y los jóvenes, me ayuda mucho”

Entrenamiento de la selección nacional, de este domingo. Instagram.

El sicólogo de la selección nacional, Felipe Camacho, contó que el portero Keylor Navas le ayuda mucho en el trabajo con los jugadores.

El colombiano confesó que Navas cumple a la perfección con el rol de referente en la Tricolor.

“Te digo de mi experiencia, él (Keylor) sabe cómo tratar a los grandes, a los jóvenes, me ayuda mucho y es una sorpresa que cuando está en París y yo en Colombia hacemos cosas por videollamadas.

“De día no conocemos nada, pero ya después veremos si hay tiempo, ahorita hay que estar enfocados en el partido”. Óscar Duarte, jugador Costa Rica.

“Me siento afortunado, si alguien me busca es Keylor, él cuando estamos fuera del tiempo de selección me escribe y me pide trabajos extra y demás. El cumple perfectamente con la función que le dan de ser modelo. Ahora, no es solamente Keylor, puedo probar que los grandes y los pequeños están muy metidos en este tema”, comentó.

Al igual que Navas, otros jugadores experimentados son los primeros en levantar la mano cuando necesitan de Camacho.

“Me siento afortunado porque son los más grandes los que más se interesan, no voy a decir que los jóvenes no, pero los grandes son los que al final se quedan conmigo, pidiendo trabajo de más y eso me tiene feliz y eso hace que los jóvenes se vayan moldeando. Los grandes son mi mano derecha”, mencionó.

[ Joel Campbell explica cuál es una de las claves para sacar la mejenga ante Nueva Zelanda ]

El experto recalcó que todo va muy bien con los jugadores, que es un excelente grupo y su trabajo se enfoca en entrenar el cerebro de los jugadores.

“Yo no soy motivador, soy sicólogo, sigo estudiando neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo. Me apoyo en tecnología. Estamos en un grupo multidisciplinario, en donde cada uno tiene su rol y sabe lo que tiene que hacer, nadie le pisa la manguera a otro, cada uno hace su trabajo desde su profesión y por el bien de los muchachos”, destacó el cafetero a Tigo Sports.

Entrenamiento de la selección nacional, de este domingo. Prensa Fedefútbol.

Un sueño

El volante del Herediano Gerson Torres manifestó que se siente igual de contento que el primer día que fue llamado por el técnico Suárez para los microciclos.

“Sabía que tenía una oportunidad, quiero aprovecharla al máximo y por ahí me dieron minutos con Honduras. Para mí es el partido de mi vida, nunca he jugado un Mundial y tengo la ilusión de jugar uno”, dijo el jugador de 24 años.

El futbolista, vecino de Guararí de Heredia contó que ahora que están en Catar se dedica a analizar lo que ha sido de su carrera y no escondió su deseo de ser nuevamente legionario.

“En algún momento no supe aprovechar la oportunidad cuando estuve en México y ahora estoy en la selección y espero volver a salir, pero lo primero ahora es pasar el repechaje.

”Ahora que estoy en el hotel, además de ver videos, pienso que es un sueño estar acá, ver a Wanchope haciendo goles en eliminatorias y saber que yo también hice gol en la eliminatoria me pone feliz, estoy agradecido con Dios, con la familia, con la gente que me ayudó cuando no tenía plata para entrenar, cuando no tenía tacos”, afirmó.

El defensor Óscar Duarte comentó que se siente bastante bien y que están trabajando en los últimos detalles.

“Ya hemos tenido bastante tiempo para trabajar, prácticamente todo el grupo ha estado desde el inicio y eso es bueno porque el profe ha podido trabajar todos los aspectos que él cree que son importantes.

[ Fiestón en Estadio Nacional calentará ambiente durante mejenga de Costa Rica y Nueva Zelanda ]

“Hoy (domingo) y mañana vamos a ultimar los detalles que quedan, pero ya lo más importante lo hemos trabajado”, comentó a la agencia AFP.

Duarte dijo que la presencia de aficionados ticos en el juego del martes es una motivación extra.

“Cuando está la afición siempre ayuda y ojalá que a los que vengan les podamos dar una alegría”, afirmó.

El zaguero manifestó que su deseo es seguir en Europa y que él y su familia están a gusto en España, país al que llegaron en el 2016.

“Vamos a ver qué pasará en el futuro”, recalcó.