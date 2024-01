Sicólogo sobre frases de Andrés Carevic: “Son una alerta de que no se siente tan cómodo”

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, dio respuestas que no son tan normales en él, este domingo, luego de perder en casa ante el Club Sport Cartaginés, 1 a 0.

Carevic suele ser un técnico muy comedido durante las conferencias de prensa, ya que es sumamente respetuoso y políticamente correcto. Utiliza expresiones aprendidas y evita la polémica, las frases salidas de tono y mantiene un tono de voz muy lineal.

Andrés Carevic estuvo muy a la defensiva el domingo. (Albert Marín)

Pero el domingo, luego de la derrota ante los paperos y que el público se metió con todo contra él, gritando: “¡Fuera Carevic!”, Carevic dio un giro en sus respuestas, mostrándose más a la defensiva, a pesar de que otras conferencias también ha sido atacado y criticado.

Carevic ganó en el Apertura 2023, el torneo de Copa, derrotando en la final al archirrival Saprissa y la Copa Centroamericana, pero perdió la semifinal del torneo local ante Herediano y le dio al equipo el único título de los últimos 20 torneos disputados por la institución, muy poco para un equipo como la Liga, lo que hace que la frustración del aficionado sea grande. El equipo está conformado para ser campeón, pero el rendimiento en cancha no corresponde con esa ilusión. Y eso se lo achacan al entrenador.

El domingo, si ganaba, se ponía de líder, pero Cartaginés, con su amigo Mario García en el banquillo, le ganó la partida.

Ojo, no decimos que Carevic se haya enojado, que fuera mal educado o que se exaltara, pero sí dijo frases que, para el sociólogo Guillermo “Tierra” Acuña, son una señal de alerta.

Veamos algunas frases que Carevic expresó este domingo y que, en otros momentos, no hubiera dicho.

Alajuelense perdió en casa con Cartaginés. (Marvin Caravaca)

“En los últimos once años, soy el técnico que le dio cuatro títulos a esta institución y eso también es mérito del trabajo que se ha venido haciendo. Yo tengo tres años en el club y se han conseguido cuatro títulos”. Esa oración muestra a un técnico destacando sus logros, algo que no es negativo, pero que nunca hace.

“La otra vez éramos superlíderes y no ganamos el título, al final hacemos cuentas. Trabajo duro para llegar al liderato, al final, veremos si con lo que pedimos nos alcanza,”. Allí adoptó una postura defensiva y desafiante, opina el sicólogo.

“La presión siempre estuvo, no es más presión ahora que antes, la tenemos en cuenta, la intención es pelear para salir campeón”, expresó. Una frase que también lo pone a la defensiva, negando además, que tenga presión extra, luego de la derrota y de los abucheos en su contra.

Si bien es cierto, no son frases altisonantes, ni retadoras y que ni siquiera dijo en un tono exaltado, son expresiones que no suele decir Carevic y que llaman la atención.

“Esas expresiones del domingo son una alerta de que no se siente tan cómodo, lo salva el parón de diez días que tendrá el campeonato, pero todo se debe al manejo de la presión, que sí le está afectando”.

De hecho, Acuña dio dos ejemplos de cómo se puede manejar ese tipo de situaciones de una forma más adecuada, uno con una connotación positiva y otra negativa, ambos casos surgidos el fin de semana en el ámbito internacional.

“Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, anunció que se va del equipo al final de la temporada porque ya se le acaba la energía, el Manchester City le tiene la medida puesta, eso es presión y funciona así en Europa. Él hace el anuncio y la afición le dedicó cánticos impresionantes”, expresó Acuña. “Ya no tiene tanta presión”.

Andrés Carevic destacó un logro como nunca lo hace, la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense)

“También Xavi anunció la salida del Barcelona, al final de la temporada, luego del 5 a 3 en casa contra Villarreal y de estar once puntos detrás del Real Madrid. Eso demuestra que está pensando en el futuro, ya tendrá algo o tal vez no, pero está allanado su salida y suelta la presión, la bota. Salga campeón o no, se quita ese peso de encima porque ya anunció que se va”.

Añadió que la afición no perdonaría un torneo más sin título y esa presión, por más que diga Carevic que es la misma, es la que condiciona el cambio de un discurso más comedido a uno más a la defensiva.

Acuña observa una diferencia entre el Carevic que dirige y el que habla en conferencias y expresó que es parte de su personalidad.

“Cuando dirige es de los técnicos más exaltados, suda, se moja cuando llueve, he visto que se coloca en la línea cuando hay saques de banda del rival y le coloca la bola en la posición que salió, pero en las conferencias es lo contrario, sus respuestas son cortas, es educado, pausado y me parece, que es algo que le recomendaron por su personalidad, entonces, siempre se mantiene así”, añadió.