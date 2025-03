Situación de Celso Borges puede tener consecuencias en rendimiento deportivo, afirma experto

La situación por la que atraviesa Celso Borges podría incidir en el rendimiento deportivo de él en el equipo.

Celso Borges convesa del tema con un profesional que lo está ayudando. (Mayela López/Mayela López)

Borges enfrenta una supuesta denuncia por violencia doméstica, por parte de su esposa, una mujer española de apellido Peralta.

La situación no solo se hizo pública, sino que también mediática.

Borges no apareció en el último partido de Alajuelense, ante Cartaginés, en el estadio Fello Meza. Su técnico, Alexandre Guimaraes, mencionado en la supuesta denuncia, justificó su ausencia por manejo de cargas.

El consultor empresarial y deportivo y además periodista, Nilsen Buján, dijo a La Teja que esas situaciones son complejas y generalmente terminan afectando el rendimiento deportivo.

“Hay una afectación, es un tema a nivel sicológico, y soy consultor pero a nivel de lo que se ha abordado, tuve una experiencia, un caso algo similar y se da una afectación emocional, mental y también en su entorno, de amigos, de compañeros, de trabajo, al que se le debe dar seguimiento”, expresó Buján, quien trabajó con Cartaginés cuando lograron el título nacional en el 2021.

La Teja sabe que Borges está viendo a un profesional para que le ayude a abordar de buena manera el asunto.

Borges es un hombre culto, estudiado, inteligente, con herramientas para superar estas facetas, pero sin duda, debe haber un respaldo profesional.

“Es una persona que se destaca por ser un profesional en su carrera, en lo académico, pero siempre se necesita una atención para volverlo a alinear con el norte y el enfoque deportivo que venía trabajando”, explicó.

También expresó que Guima no puede salirse del papel de papá y que, aunque la razón del manejo de cargas es razonable y con justificación, lo ve más como una protección necesaria.

“Es su papá en primer lugar y luego su entrenador, no creo que invertir la importancia de roles y poner al técnico de primero y al papá de segundo. Tomó una decisión de protección, probablemente conversada con la junta directiva y probablemente le dará seguimiento a su reacción para que tome su nivel y su puesto”.

Buján dijo que estos casos requieren un tiempo prudencial, que depende de cada caso, en lo mental, para que vuelvan a la normalidad.

“Peor cuando se le ha dado mucha vuelta al tema”, añadió Buján.

“Es normal que una persona no se vea afectada en su enfoque por algo así. Me parece que debe expresar a quien le tenga más confianza, sus sentimientos, canalizarlos y no dejárselos. Lo que yo llamo red de apoyo en este caso es fundamental”, añadió.