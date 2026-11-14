Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense se retira del fútbol con ascenso a primera en Brasil

A diez años de haber sobrevivido a la tragedia aérea del Chapecoense, el lateral brasileño Alan Ruschel se retiró este sábado del fútbol, con un triunfo de su club Juventude que lo asciende a la primera división.

Ruschel, de 37 años, es uno de los seis sobrevivientes del avión que se estrelló el 28 de noviembre del 2016 en Colombia, cuando llevaba al entonces equipo revelación de Brasil a la final de la Copa Sudamericana, con un saldo de 71 muertos.

Es el único futbolista que volvió a la actividad profesional luego de salvarse del accidente.

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El defensor Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense, se retiró del fútbol, tras conseguir un ascenso a primera división. Foto: AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

“Esta hinchada merece esto por todo lo que hizo por mí, siempre me apoyó, siempre me abrazó”, celebró tras la victoria como local de Juventude por 2 a 0 contra Botafogo-SP, en la 38ª fecha de la Serie B del Brasileirão.

“Dios me dio una segunda oportunidad”, dijo esta semana en un video para anunciar su retiro, en el que mostró las cicatrices que le dejó el accidente.

A la élite

El triunfo devuelve al equipo de Rio Grande do Sul a la élite del fútbol brasileño, luego de su descenso en el 2025.

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Ruschel entró al estadio, alzado en andas por los hinchas y en medio de una ovación de los alviverdes. El lateral izquierdo jugó los últimos 15 minutos del partido como capitán.

Tras el pitido final, festejó en el césped junto con sus dos hijos: “Más adelante van a entender lo que su papá pasó y también lo que su papá representa en este club”.

Ruschel (centro) fue el único de los jugadores que decidió seguir practicando fútbol, tras el accidente aéreo. Foto: AFP. (MARCIO CUNHA / AFP/AFP)

Una lesión en la rodilla lo mantuvo seis meses fuera de las canchas este año, en el que disputó apenas tres duelos para el “Juve”, club en el que se formó.

Tras la tragedia del Chapecoense, Ruschel jugó incluso más partidos que los que había sumado antes del accidente, con pasos por el propio “Chape”, el Goiás, el América-MG y el Juventude.