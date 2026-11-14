Portugal se hunde en su primer partido sin Cristiano Ronaldo

Portugal, que lucía pleno de victorias en la Liga de Naciones, fue goleado 4-1 por Dinamarca este sábado en Braga, en su primer partido sin Cristiano Ronaldo, homenajeado tras su retirada internacional.

Con estos resultados, el equipo luso, ya clasificado para cuartos, es primero del Grupo 4 de la primera categoría con 12 puntos, tres más que Dinamarca y seis más que Noruega. Cierra la llave Gales con tres puntos.

Vigente campeón, el equipo luso firmó un soberano hundimiento, con goles daneses marcados por Pierre-Emile Hojbjerg (43 por la vía del penal), Rasmus Hojlund (50 y 57) y Joachim Andersen (75).

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La Selección de Portugal cayó 4-1 ante Dinamarca, este sábado, en la Liga de Naciones de la UEFA. Foto: AFP. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Bernardo Silva salvó el honor en el minuto 93 en el partido disputado en Braga, en el que al equipo local le servía el empate para asegurar la primera plaza de su llave.

Todos con el mítico dorsal 7

En honor a la leyenda, Cristiano Ronaldo, que decidió retirarse de la selección antes de este partido, cada uno de sus antiguos compañeros lució una camiseta con su emblemático número 7 mientras cantaban el himno nacional portugués.

A los 41 años y tras 23 años como internacional, el quíntuple Balón de Oro anunció el final de su recorrido con la Seleçao, tras un desacuerdo en la pasada ventana internacional con el seleccionador, Jorge Jesus quien, de paso, sufrió su primera derrota en su quinto partido al frente de Portugal.

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El anuncio lo hizo el 5 de noviembre pasado en un video que colgó en sus redes sociales.

La primera posición se decidirá ahora el martes cuando el combinado luso, que sigue líder con tres puntos de ventaja sobre Dinamarca, viaje a Gales.

Es el primer juego de la Selección lusa, tras el anuncio del retiro de CR7. Foto: AFP. (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)

Al equipo escandinavo le valdrá un empate con su vecina Noruega—que conserva opciones en caso de triunfo—el martes para avanzar a cuartos.

Como en los tres últimos partidos de la Seleçao, Gonçalo Ramos fue titular como nueve, en el puesto que hasta entonces ocupaba Ronaldo.

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El delantero del AC Milan, que hasta ahora había estado a la altura de esta responsabilidad al marcar tres goles en cuatro encuentros de esta Liga de las Naciones, estuvo, en cambio, totalmente desaparecido bajo la lluvia de Braga, la imagen de un equipo irreconocible.