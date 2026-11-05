Adiós con récord y una espina: los números de extraterrestre que deja Cristiano Ronaldo en su despedida lusa

Más títulos, más goles, más récords... Gracias a su ambición desmedida, Cristiano Ronaldo protagoniza una antológica y casi interminable carrera de más de dos décadas, cuyo capítulo con la selección portuguesa se cerró este jueves al cabo de 23 años.

CR7 se va sin conseguir el objetivo supremo: llevar a Portugal a su primer título mundial.

Desde sus primeros pasos en la Copa del Mundo, casi adolescente en el 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales, la superestrella de 41 años encadenó desilusiones, con cuatro eliminaciones en octavos de final (2010, 2018, 2022 y 2026) y una en la fase de grupos (2014).

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985 goles tiene Cristiano Ronaldo en competiciones oficiales.

El ganador de cinco Balones de Oro levantó la Eurocopa-2016 y posteriormente la Liga de las Naciones en el 2019 y 2025. Los tres primeros trofeos de la historia de la selección lusa.

Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal, luego de 23 años defendiendo la camiseta del combinado luso. Foto: AFP. (COLE BURSTON/AFP)

A una edad en la que los futbolistas iniciaron hace años su segunda vida, el hijo pródigo de Madeira ha seguido cuidando su cuerpo e incrementando sus récords, manteniéndose como indispensable en la ‘Seleção’ hasta su retiro, propiciada por un choque con el seleccionador Jorge Jesus a finales de septiembre.

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Cinco Champions y Balones de Oro

Para convertirse en CR7, el apodo del que hizo una marca, se necesitaba una gran ambición, casi “anormal”, en palabras de Zinédine Zidane, su exentrenador en el Real Madrid.

Ser el mejor ha sido siempre su objetivo, aun a riesgo de atraer críticas por ser demasiado individualista en un deporte colectivo.

A mediados de agosto, Ronaldo se casó con la modelo y empresaria Georgina Rodríguez. Foto: Instagram Georgina Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Campeón en cinco ocasiones de la Champions League (una vez con el United, cuatro con el Real), Ronaldo fue durante mucho tiempo el rey del fútbol junto a su eterno rival, el argentino Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro, casualmente retirado de la selección hace algunas semanas.

Cristiano Ronaldo fue capitán de Portugal y levantó la Eurocopa del 2016.

Rozando los 1.000 goles

Pero los años pasan y Ronaldo ya no tiene el físico que aterrorizaba defensas por todo el planeta: lejos del regateador imparable de sus inicios, el portugués mutó en un delantero centro con gran definición y es el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones con 140 tantos, por 129 de Messi, el segundo.

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Con 985 goles en su carrera, Ronaldo se acerca a las 1.000 dianas que conseguirá en breve con el Al Nassr, el equipo saudita en el que milita desde el 2022.

En la actualidad, CR7 es jugador del Al Nasr de Arabia Saudita. Foto: AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Hace tiempo que superó la cifra total que se atribuye al rey Pelé (767) y el anterior récord mundial, los 805 goles del checo Josef Bican.

Con Portugal, acumuló dos récords en fútbol masculino: 234 internacionalidades y 146 goles desde 2003.

“Rico, guapo, gran jugador”

Ronaldo ha sido un ejemplo del éxito desde muy abajo, símbolo de un camino vital complicado, marcado por una adolescencia difícil con un padre fallecido en el 2005.

A los 12 años, el joven Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro dejó la pequeña isla de Madeira, en el océano Atlántico, para instalarse en una residencia en Lisboa.

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Un desarraigo muy difícil de llevar para un niño, de quien se burlaban sus compañeros del Sporting de Lisboa por su fuerte acento insular.

Ronaldo ganó el Balón de Oro en cinco ocasiones. Foto: AFP. (AFP/FRANCK FAUGERE)

Admirado por todos pero criticado por muchos, Ronaldo construyó su carrera con un culto total a su cuerpo, esfuerzo y disciplina, forjando una coraza y un ego muy fuertes.

“Por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí”, declaró el portugués en el 2011.

Este dios del estadio con el pelo engominado es un empresario que diversifica su imperio mostrando en las redes sociales -es la persona más seguida del mundo- su gusto por el lujo.

Pero su vida familiar con la modelo española Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, también muy publicitada, le ha servido para ablandar a aquellos que miraban con desprecio su tren de vida.

El ahora excapitán de Portugal (centro) celebrando la Eurocopa del 2016. Foto: archivo. (ABEDIN TAHERKENAREH)

Portugal no volverá a celebrar los goles al grito de ‘¡Siuuu!’, un privilegio que ahora quedará reservado para los hinchas del Al Nassr.