João Neves explica lo que significa Cristiano Ronaldo para Portugal

João Neves fue elegido como mejor jugador en el empate 1-1 de Portugal ante Congo pues fue el anotador del tanto de los lusos.

Por esa razón atendió a la prensa, entre la que estaba La Teja, y explicó lo que significa Cristiano Ronaldo para el grupo, ya que una de las quejas de parte de la afición y de la prensa es que el equipo jugó poco con el capitán.

João Neves confía en que el equipo mejorará en los próximos partidos. (LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP)

“Creo que sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, por el mundo del fútbol. Pero en este momento él no es diferente a los demás, está acá para ayudar, para aportar. Jugó muy bien, creo que todo el equipo hizo un partido excelente, estamos conectados y este empate no nos va a derrumbar”, dijo el jugador del París Saint-Germain.

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El jugador, pese a ser el MVP del duelo, asegura que no ha pensado en su rendimiento individual pues considera que lo importante es el equipo, claro, el gol es punto y aparte, de eso sí habló.

“Cuando marqué el gol me puse muy contento, es mi mejor gol. Además, tuve el placer de tener a mi familia aquí para vivir eso.

“Pero al final, no voy a hablar más de esto porque para mí, como siempre, lo más importante es el equipo y la victoria. Pero no creo que hayamos hecho un mal partido, creo que hicimos un buen partido con intensidad y criterio. Desafortunadamente fue un balón parado el que se convirtió en gol, intentamos crear más oportunidades, pero no concretamos. Estoy muy confiado en lo que podemos hacer, vamos a mejorar”, añadió.

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El jugador reconoce que se relajaron un poco tras abrir el marcador y que eso les pasó factura.

“El empate nos va a fortalecer como grupo y en los próximos partidos vamos a tratar de concretar más acciones. Vamos a llegar con más gente al área, vamos a hacer más remates y vamos a hacer mucho más”, sentenció el portugués.