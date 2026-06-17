João Neves explica lo que significa Cristiano Ronaldo para Portugal

João Neves fue elegido como mejor jugador en el empate 1-1 de Portugal ante Congo pues fue el anotador del tanto de los lusos.
Por esa razón atendió a la prensa, entre la que estaba La Teja, y explicó lo que significa Cristiano Ronaldo para el grupo, ya que una de las quejas de parte de la afición y de la prensa es que el equipo jugó poco con el capitán.
“Creo que sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, por el mundo del fútbol. Pero en este momento él no es diferente a los demás, está acá para ayudar, para aportar. Jugó muy bien, creo que todo el equipo hizo un partido excelente, estamos conectados y este empate no nos va a derrumbar”, dijo el jugador del París Saint-Germain.
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El jugador, pese a ser el MVP del duelo, asegura que no ha pensado en su rendimiento individual pues considera que lo importante es el equipo, claro, el gol es punto y aparte, de eso sí habló.
“Cuando marqué el gol me puse muy contento, es mi mejor gol. Además, tuve el placer de tener a mi familia aquí para vivir eso.
“Pero al final, no voy a hablar más de esto porque para mí, como siempre, lo más importante es el equipo y la victoria. Pero no creo que hayamos hecho un mal partido, creo que hicimos un buen partido con intensidad y criterio. Desafortunadamente fue un balón parado el que se convirtió en gol, intentamos crear más oportunidades, pero no concretamos. Estoy muy confiado en lo que podemos hacer, vamos a mejorar”, añadió.
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El jugador reconoce que se relajaron un poco tras abrir el marcador y que eso les pasó factura.
“El empate nos va a fortalecer como grupo y en los próximos partidos vamos a tratar de concretar más acciones. Vamos a llegar con más gente al área, vamos a hacer más remates y vamos a hacer mucho más”, sentenció el portugués.