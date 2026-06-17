Inglaterra mete miedo en su debut mundialista con una contundente victoria sobre Croacia

Si Lionel Messi y Kylian Mbappé baten récords en el Mundial de Norteamérica 2026, Harry Kane no se quiso quedar atrás y con un doblete lideró el miércoles el triunfo 4-2 de Inglaterra ante Croacia en su debut en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

El delantero del Bayern Múnich llegó a 10 goles en Mundiales, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol internacional.

Inglaterra venció a Croacia con doblete de Kane (Cuenta X Federacion de Futbol de Inglaterra/Cuenta X Federacion de Futbol de Inglaterra)

Kane convirtió en el minuto 12 un penalti cometido por Luka Modric y anotó con un cabezazo en el 42′, pero los balcánicos reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina en el 36′ y Petar Musa en el 45+5′.

Bellingham aprovechó en el minuto 47 un fantástico pase de Elliot Anderson para volver a desnivelar y Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85′.

En este partido en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL en Arlington, Texas, Inglaterra demostró enorme pegada y solo la inspiración del portero croata, Dominik Livakovic, evitó que el marcador a su favor fuese más amplio.

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- Un error de Modric abre la puerta -

Hasta las leyendas se equivocan: Modric, quien a los 40 años juega su quinto Mundial con la final de Rusia 2018 y las semifinales de Catar 2022 como puntos altos, le dio una patada a Noni Madueke en el área cuando trataba de despejar un balón.

Penalti. Kane erró en un primer cobro, pero la pena máxima se repitió porque Livakovic se había adelantado.

Un jugador como él rara vez falla dos veces y el capitán inglés tuvo éxito en su segunda ejecución.

Croacia, con la movilidad de sus mediocampistas, respondió.

Petar Susic dejó tirado en el césped a John Stones y retrasó el balón para Baturina, que empató con un golazo.

Harry Kane abrió el marcador desde el punto de penal ante Croacia (Cuenta X de Futbol de Inglaterra/Cuenta X de Futbol de Inglaterra)

Kane volvió a surgir con un formidable remate de cabeza en un tiro de esquina cobrado por Declan Rice para devolver la ventaja a Inglaterra.

Kane, máximo anotador de Inglaterra con 80 goles, igualó a Lineker como goleador histórico de esta selección en copas del mundo, con su décimo tanto mundialista, un día después de que Messi y Mbappé brillaran con marcas propias.

No hubo tiempo para demasiadas celebraciones, porque Musa empató de nuevo tras aprovechar un balón bajado por Ivan Perisic en el área.

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- Avalancha -

Tras el descanso, Inglaterra se desató.

Como había ocurrido a lo largo del compromiso, siguió haciendo daño con sus ataques por la banda derecha y en una jugada desde ese costado Bellingham atacó, asistido por Anderson, y encaminó las cosas con el 3-2.

Livakovic hacía milagros ante una avalancha de remates, aunque del otro lado también tenía trabajo Jordan Pickford en su arco.

Tuchel decidió refrescar las bandas con la entrada de Bukayo Saka y Rashford y ellos se combinaron para ponerle sello al encuentro.

Rashford, a pase de Saka, puso el definitivo 4-2.