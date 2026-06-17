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Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan en su debut mundialista ante la modesta Congo

Portugal igualó a uno ante Congo con un Cristiano Ronaldo completamente desaparecido

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Por AFP

Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia.

Cristiano Ronaldo se lamenta luego de fallar una ocasión para Portugal en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo decepcionó en su debut con Portugal ante Congo (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5′ con otro cabezazo de Yoane Wissa. Ese se convirtió en el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

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Las tropas del “Comandante” se mostraron desconectadas en el Houston Stadium de Texas, con dificultades para construir un juego fluido y sin entenderse con su atacante estrella. Neves apareció para el gol y desapareció.

Bruno Fernandes no se lució y CR7 estuvo marcado casi todo el tiempo, sin embargo tuvo un par de opciones en el área que no le quedaron tan cómodas y las acabó desperdiciando.

El partido entre Portugal y Congo no fue como Cristiano Ronaldo pensaba.
CR7 no logró marcar en su debut ante la sorprendente Congo (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Los Leopardos, en cambio, no desaprovecharon nada. Su juego vertical, colectivo -como prometió su DT Sébastien Desabre- y veloz les dio resultado.

A Cristiano Ronaldo se le vio muy frustrado al ver que no pudo brillar en su debut mundialista, y encima con la presión, indirectamente, de ver a su eterno rival, que viene de ser campeón del mundo con absoluto protagonismo, sumado a un hat trick del propio Messi horas antes ante Argelia en el debut de Argentina.

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Los lusos deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.

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AFP

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