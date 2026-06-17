Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan en su debut mundialista ante la modesta Congo

Los Leopardos del Congo le arrancaron un 1-1 a la poderosa y millonaria Portugal de Cristiano Ronaldo, en el debut en el Mundial 2026 de ambas escuadras este miércoles en Houston, un duelo que desnudó las debilidades lusas y dejó a los africanos en estado de gracia.

Cristiano Ronaldo decepcionó en su debut con Portugal ante Congo (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos. Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5′ con otro cabezazo de Yoane Wissa. Ese se convirtió en el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

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Las tropas del “Comandante” se mostraron desconectadas en el Houston Stadium de Texas, con dificultades para construir un juego fluido y sin entenderse con su atacante estrella. Neves apareció para el gol y desapareció.

Bruno Fernandes no se lució y CR7 estuvo marcado casi todo el tiempo, sin embargo tuvo un par de opciones en el área que no le quedaron tan cómodas y las acabó desperdiciando.

CR7 no logró marcar en su debut ante la sorprendente Congo (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Los Leopardos, en cambio, no desaprovecharon nada. Su juego vertical, colectivo -como prometió su DT Sébastien Desabre- y veloz les dio resultado.

A Cristiano Ronaldo se le vio muy frustrado al ver que no pudo brillar en su debut mundialista, y encima con la presión, indirectamente, de ver a su eterno rival, que viene de ser campeón del mundo con absoluto protagonismo, sumado a un hat trick del propio Messi horas antes ante Argelia en el debut de Argentina.

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Los lusos deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que RD Congo irá a Guadalajara para medirse con Colombia.