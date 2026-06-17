Mundial 2026: Messi hace historia al igualar a Klose como goleador en Copas del Mundo y lidera estreno de Argentina

Lionel Messi sigue haciendo historia con Argentina y en el fútbol después de igualar la marca de goles de Miroslav Klose como máximo anotador de la historia de los mundiales en el debut de la albiceleste ante Argelia con triunfo de 3-0, con hat trick del número 10.

La escuadra suramericana estrenó el marcador en los primeros minutos con Messi marcando luego de una gran jugada con Lautaro Martínez; no obstante, por offside, el tanto se anuló.

Messi igualó a Klose como máximo goleador en Mundiales (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Minutos después fue Argelia la que sorprendió anotando el primero, pero por el mismo motivo también se apagó la alegría de los africanos, pero encendió a los monarcas mundiales.

A los 17 minutos, Rodrigo De Paul encontró a Messi, quien desde fuera del área sacó un gran disparo y ahora sí el golazo subió al marcador para sentenciar el primero de Argentina en este Mundial y el número 14 de Lionel en la historia de las Copas del Mundo.

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El crack de la albiceleste siguió siendo protagonista cuando, a los 60 minutos, luego de un disparo de media distancia, Luca Zidane, hijo de Zinedine, soltó la esférica luego del remate de Mac Allister, y con su pie derecho, Messi sentenció su doblete y el 2-0 para los sudamericanos.

Messi anotó un triplete en su debut mundialista (JUAN MABROMATA/AFP)

Messi no se cansa de romper marcas históricas en este deporte y, con otro tremendo golazo después de un remate de larga distancia al 76, logró marcar su triplete y con ello alcanzar al alemán Miroslav Klose.

Leo llegó a 16 tantos, algo que logró el alemán en la semifinal de Brasil 2014 con su selección ante los anfitriones y así superar en aquel momento a Ronaldo Nazario con 15 goles.

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El astro argentino no solo es ahora el mayor goleador de los Mundiales —junto con Klose—, sino que también comparte, con Maradona, la cima como máximos asistidores con ocho; es decir, que un tanto y un pase a gol de Lionel, lo pondrán a presumir de esas dos marcas en solitario.

Argentina vuelve a la acción el próximo lunes a las 11 de la mañana, hora tica, cuando se enfrente a Austria.