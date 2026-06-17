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Vea el extraordinario golazo de Leo Messi en su debut mundialista con Argentina

Lionel Messi marcó el primer gol de Argetina en el Mundial 2026

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Por Eduardo Rodríguez

Argentina debuta ante Argelia en esta Copa del Mundo, que será la última de Lionel Messi, y en la cual, el 10 albiceleste debutó con un soberbio golazo para abrir la cuenta para los monarcas mundiales.

Lionel Messi anoto para Argentina
Lionel Messi anotó para Argentina (Cuenta X Seleccion Argentina/Cuenta X Seleccion Argentina)

A los 17 minutos de la etapa inicial, Rodrigo de Paul asistió a Lionel, quien se fue de cara al área rival y con un remate de larga distancia la colgó al ángulo del portero Luca Zidane, quien no pudo evitar el tanto de la albiceleste.

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Con el zurdazo de Messi, llegó a 14 tantos; es decir, queda a uno de Ronaldo Nazario y a dos de Miroslav Klose como los máximos arietes de la historia de los Mundiales, y empatado con Mbappé, quien marcó dos en su debut ante Senegal.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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