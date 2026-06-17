Vea el extraordinario golazo de Leo Messi en su debut mundialista con Argentina

Argentina debuta ante Argelia en esta Copa del Mundo, que será la última de Lionel Messi, y en la cual, el 10 albiceleste debutó con un soberbio golazo para abrir la cuenta para los monarcas mundiales.

Lionel Messi anotó para Argentina (Cuenta X Seleccion Argentina/Cuenta X Seleccion Argentina)

A los 17 minutos de la etapa inicial, Rodrigo de Paul asistió a Lionel, quien se fue de cara al área rival y con un remate de larga distancia la colgó al ángulo del portero Luca Zidane, quien no pudo evitar el tanto de la albiceleste.

¡Golazo de Messi! 🔥



El argentino se encuentra con la anotación para el 1-0 de Argentina sobre Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#FOX26 pic.twitter.com/kUEUhEbPoh — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) June 17, 2026

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Con el zurdazo de Messi, llegó a 14 tantos; es decir, queda a uno de Ronaldo Nazario y a dos de Miroslav Klose como los máximos arietes de la historia de los Mundiales, y empatado con Mbappé, quien marcó dos en su debut ante Senegal.