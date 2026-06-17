Mundial 2026: Lluvias enfrían el ambiente previo al debut de Cristiano Ronaldo

La Teja llegó a Houston para continuar con la cobertura del Mundial 2026 y, aunque se habla mucho de las altas temperaturas en distintas zonas de Estados Unidos, en Texas nos recibió una escena totalmente diferente: la lluvia.

No era un aguacero de esos que empapan, era más bien una llovizna de esas que parecen que nunca se va a acabar. Y si a la lluvia le sumamos que a los gringos no parece importarles mucho la Copa del Mundo y que estamos en una ciudad supergrande, el ambiente mundialista es nulo.

El que no sepa el torneo que se juega en estas tierras, nunca adivinaría que este miércoles juega Portugal y Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más populares del mundo.

En este estadio debutará este miércoles Cristiano Ronaldo. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Desde que llegamos al aeropuerto bien tempranito, en el camino al hotel o cuando fuimos a comer, buscamos por todas partes vallas, banderas, distintivos del Mundial. Pero salvo un rótulo en la terminal aérea, nada de nada.

Ya luego fuimos a las cercanías del estadio de Houston, donde se jugará el partido, pues ahí se retira la acreditación de prensa, y como es lógico, ya ahí hay distintivos por todas partes de la Copa del Mundo, pero las únicas personas en el lugar son los trabajadores que estaban alistando detalles para el juego.

El estadio y los parqueos son tan grandes que, combinados con la lluvia y la oscuridad del día, más bien parecían una escena de desolación. Claro, no dudo que este miércoles las cosas darán un giro de 180 grados con la gente; ojalá que el clima ayude.

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Así está el ambiente mundialista en Houston, bajo lluvia. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Ya era la tarde y yo seguía con las ganas de ver a alguien con una camiseta de Portugal o del Congo y, aunque usted no lo crea, a los primeros que vi fue a unos africanos bien identificados con unas banderas y con mucha alegría.

“Estamos muy emocionados y alegres porque vamos a vencer a Portugal, vamos a hacer un gran partido, pero entendemos que Portugal tiene un gran equipo, con Cristiano Ronaldo y todos”, aseguraron.

Al fan fest de la ciudad ni fuimos porque no había seguridad que abriera, precisamente por las lluvias.

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Inundaciones

Aunque la fe es que el clima mejore para tener un gran espectáculo este miércoles, las fuertes lluvias que afectan actualmente a Houston y otras zonas del sureste de Texas mantienen en alerta a las autoridades ante el riesgo de inundaciones repentinas.

Los meteorólogos explican que un sistema de humedad tropical está provocando aguaceros intensos que ya han generado acumulaciones significativas de agua en carreteras, pasos a desnivel y sectores residenciales.

Los organizadores esperan que las lluvias bajen para que la gente disfrute la fiesta este miércoles. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Durante las últimas horas se reportaron cierres de vías, vehículos atrapados por el agua y problemas de movilidad en distintos puntos del área metropolitana de Houston.

Las autoridades locales han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios y no intentar cruzar calles o carreteras inundadas. A lo mejor eso mismo ha provocado que los fans no salgan mucho a la calle.

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Los pronósticos indican que las lluvias podrían continuar durante los próximos días.

La situación genera especial atención debido a la presencia de miles de visitantes en la ciudad por actividades relacionadas con la Copa del Mundo. Aunque hasta el momento no se han anunciado afectaciones directas a los partidos programados, las autoridades recomiendan a residentes y turistas mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y planificar con anticipación cualquier movimiento.