Messi no solo marcó un Hat-trick: estos fueron los récords que rompió el argentino en la Copa del Mundo

El debut soñado de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Norteamérica no sólo le dejó los primeros 3 puntos a Argentina en el torneo, sino que a nivel personal, el astro rompió una serie de récords.

De acuerdo con la organización de los Guinness World Records, el capitán del Inter Miami no solo se proclamó en el máximo goleador de los mundiales, igualando la marca del alemán Miroslav Klose, sino que batió otras marcas.

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Lionel Messi anotó 3 goles en su debut mundialista. Foto: AFP. (JUAN MABROMATA/AFP)

Los récords

Messi anotó 3 goles ante Argelia, el martes por la noche y de esta manera, se convirtió en el jugador con:

- La mayoría de partidos de WC jugados en (27).

- La mayoría de minutos jugados en el WC (2.394).

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- El jugador más viejo en anotar un hat-trick en la Copa Mundial de la FIFA (38 años, 357 días).

- El mayor número de apariciones en las finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol (6).