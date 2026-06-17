Deportes

Messi no solo marcó un Hat-trick: estos fueron los récords que rompió el argentino en la Copa del Mundo

Lionel Messi anotó 3 goles en su debut en la Copa del Mundo y sigue haciendo más grande su leyenda

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El debut soñado de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Norteamérica no sólo le dejó los primeros 3 puntos a Argentina en el torneo, sino que a nivel personal, el astro rompió una serie de récords.

De acuerdo con la organización de los Guinness World Records, el capitán del Inter Miami no solo se proclamó en el máximo goleador de los mundiales, igualando la marca del alemán Miroslav Klose, sino que batió otras marcas.

LEA MÁS: ¿Era expulsión para Messi jugada en que majó a jugador de Argelia? Árbitros ticos la analizaron

Messi anotó un triplete en su debut mundialista
Lionel Messi anotó 3 goles en su debut mundialista. Foto: AFP. (JUAN MABROMATA/AFP)

Los récords

Messi anotó 3 goles ante Argelia, el martes por la noche y de esta manera, se convirtió en el jugador con:

- La mayoría de partidos de WC jugados en (27).

- La mayoría de minutos jugados en el WC (2.394).

LEA MÁS: Vea el extraordinario golazo de Leo Messi en su debut mundialista con Argentina

- El jugador más viejo en anotar un hat-trick en la Copa Mundial de la FIFA (38 años, 357 días).

- El mayor número de apariciones en las finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol (6).

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial 2026Lionel MessiArgelia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.