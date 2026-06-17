¿Era expulsión para Messi jugada en que majó a jugador de Argelia? Árbitros ticos la analizaron

El debut de Lionel Messi en la Copa del Mundo del 2026 estuvo marcado por un momento clave en el duelo contra Argelia, el martes por la noche.

El 10 argentino se lució con un hat-trick en su primer partido en el Mundial, igualando la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose en los campeonatos mundiales, pero además, es señalado por una falta que para muchos, le debían sacar tarjeta roja al capitán sudamericano.

La acción que está generando debate se dio al minuto 31, cuando hubo una entrada sobre el defensor argelino Aïssa Mandi.

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Lionel Messi saluda luego de completar la hazaña de sus tres goles con la Selección de Argentina y empatar un récord histórico en Mundiales. (La Nación de Argentina/La Nación de Argentina)

Todo ocurrió durante un forcejeo. En la disputa por el balón, el pie izquierdo del argentino terminó impactando la pierna derecha de su rival.

Tuvo que ser expulsado

El exárbitro Marvin Amores analizó la jugada en cuestión y no titubeó a la hora de dar su veredicto.

“Reglamentariamente se trata de juego brusco grave, en ningún momento está jugando el balón.

“Messi tenía que ser expulsado”, afirmó.

La polémica que rodea a Lio Messi

El analista Orlando Portocarrero también vio la acción con lupa y nos compartió sus impresiones:

“Esa jugada fue el punto gris en el partido. Mi posición desde un punto de vista basado, en el espíritu de las reglas de juego, me parece que se comete un error de grueso calibre, que genera un alto impacto en el partido.

“Me parece que Lionel Messi tuvo que ser expulsado, mostrarle la roja directa, por juego brusco grave, basado en las reglas y voy a dar las consideraciones.

“Si hubiese sido otro jugador, alguien desconocido, se le muestra la tarjeta, en esta acción podemos dilucidar las consideraciones. Sujeta al jugador de los hombros, el jugador hace un movimiento deliberado, tiene su mirada hacia abajo y posa el pie en una parte de la pantorilla y el talón de Aquiles.

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“Es un movimiento biomecánico, nunca flexibiliza la pierna. ¿Va a disputar el balón? No, el balón está lejos, va con intensidad a agredir a un adversario. Hay sentimientos y posiciones divididas, pero Messi no era merecedor de tarjeta amarilla.

“Lo que hace es golpear, pone en peligro la integridad de un jugador adversario, si nos vamos a la regla 12, un jugador que hace un movimiento deliberado y pone en riesgo la integridad del adversario, merece la tarjeta roja. La FIFA debería pronunciarse”.

En analista Henry Bejarano concuerda con sus excolegas y para él, el VAR no actuó bien.

“Eso es roja, así de fácil, porque es juego brusco grave. Lo que pasa es que no puede ser posible que a Argentina le hagan estas cosas a favor. ¿El VAR dónde está? Se repiten los fantasmas de Catar 2022, en donde a Argentina le perdonaban ciertas cosas", recalcó.