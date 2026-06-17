Toledo viajó al Mundial para apoyar a su país de nacimiento, pero quedó decepcionado por un detalle de la organización

El cantante nacional, Toledo, se fue este miércoles a ver el debut de Inglaterra ante Croacia en el Mundial a Estados Unidos, que finalizó con una contundente victoria de los ingleses 4-2.

El artista nacional nació en Londres; sin embargo, fue criado en Costa Rica y es por esto que le tiene cariño a la excampeona del mundo. No obstante, pese a estar en el estadio, le lanzó una dura crítica a la FIFA.

Toledo le lanzó una crítica a la FIFA mientras disfruta del Mundial en Estados Unidos (Facebook Toledo/Facebook Toledo)

“La hidratación en los partidos del Mundial es lo más pussy que le ha pasado al deporte. Fatal”, publicó en su Facebook el cantante nacional.

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Toledo no se fue solo al Mundial, ya que está con DJ P e hijos para apoyar a los ingleses, pues Costa Rica no avanzó a dicha Copa del Mundo.