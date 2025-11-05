Cristiano Ronaldo revela cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo tiene claro en qué momento será su retiro y dijo cómo se prepara para ese momento. Además, reveló cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez.
El delantero de la Selección de Portugal y del Al Nassr de Arabia Saudita, conversó con el periodista británico Piers Morgan y abrió su corazón sobre algunos temas íntimos.
“Creo que será pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Es normal. Soy una persona con la que es fácil llorar. Yo no oculto mis sentimientos, soy sincero.
“Soy una persona abierta. Será muy difícil, sí. Pero llevo preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”, afirmó CR7.
Pedido de matrimonio a Georgina Rodríguez
Cristiano contó cómo le propuso matrimonio a su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.
“Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero. Es el amor de mi vida.
“Fue algo curioso el pedido de matrimonio, porque ella me pidió un anillo para regalarle, porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con un amigo y le dije: ‘Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio’. Y eso es lo que hicimos.
“Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos tomó el teléfono y empezó a grabar. Me estaban grabando y yo dije: ‘Vaya, qué raro’. Y después, eran como la 1 a.m. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado, y Gio no se lo creía...“, relató.
Cristiano dijo que aún no hay fecha para el matrimonio, pero espera que sea después del Mundial.