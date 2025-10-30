Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, presentó su Lamborghini Urus S blanco valorado en 300.000 dólares. El lujoso SUV podría haber sido un regalo de su padre, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Jr. muestra su primer superdeportivo

La pasión por los autos deportivos parece heredarse en la familia Ronaldo. A sus 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. compartió en redes sociales imágenes de su nuevo Lamborghini Urus S blanco, un vehículo de lujo valorado en 300.000 dólares (alrededor de 150 millones de colones).

El joven posó junto al SUV en una publicación que rápidamente se viralizó, mostrando el característico diseño deportivo de la marca italiana.

El hijo de Cristiano Ronaldo sorprende con un Lamborghini Urus blanco valorado en más de 260 mil euros (DAMIR SENCAR/AFP)

Un SUV con potencia de superdeportivo

El Lamborghini Urus S es uno de los modelos más potentes de la marca. Equipado con un motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza, puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

A pesar de sus impresionantes prestaciones, Cristiano Jr. no puede conducirlo legalmente debido a su edad, por lo que solo puede disfrutarlo como pasajero.

Un regalo de colección familiar

Cristiano Ronaldo Jr. recibió un Lamborghini Urus S blanco de $300.000 y lo enseñó en redes, aunque aún no puede manejar (O Globo/Imagen de redes sociales)

Medios españoles señalaron que el vehículo no es el modelo más reciente, lo que sugiere que podría pertenecer a la colección personal de Cristiano Ronaldo. El astro portugués es conocido por su afición a los autos de lujo y ha sido propietario de Ferraris, Bugattis, Rolls-Royces, McLarens y Aston Martins.

“El Urus es uno de los SUV más deseados del mundo, y no sorprende que esté en el garaje de los Ronaldo”, publicó O Globo.

El jugador del Al Nassr mantiene una de las colecciones privadas de autos más valiosas del planeta, valorada en varios millones de euros.

Con este nuevo vehículo, su hijo mayor sigue los pasos de su padre, mostrando desde temprana edad la pasión familiar por el lujo, la velocidad y la elegancia automotriz.

