Conocido de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reveló un dato privado que nadie vio venir

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Una figura cercana a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvió a poner en el ojo público un detalle privado de la pareja.

Pablo Boone, excompañero de trabajo de Georgina, rompió el silencio sobre cómo, realmente, se conocieron y su relato ha vuelto a tomar fuerza tras el compromiso de ambos este lunes, cuando Cristiano le entregó un impresionante anillo de compromiso.

Según Boone, la versión oficial de que ambos se conocieron por casualidad en una tienda de lujo no es del todo cierta.

“Cristiano iba varias veces a la tienda a verla a ella (Georgina). No fue una casualidad que se conocieran en ese momento. La historia que cuenta que él entró, se miraron y se enamoraron, no. Ellos se conocían de antes y todo el mundo de la noche en Madrid, de las fiestas privadas, sabe que se conocieron en la discoteca Opium cuando ella iba ahí a pasarla bien”, explicó el joven en un programa de chismes, y que ahora resurge con fuerza tras el anuncio del compromiso.

Los presentadores de TardeAR comentaron que esta versión nunca se había escuchado desde que la pareja se hizo pública, y señaló que, aparentemente, el representante de Cristiano Ronaldo habría promovido la historia de la tienda para proteger la imagen de Rodríguez.

El video que captó la declaración de Boone generó diversos comentarios en redes: “Es cierto, yo la veía en Opium”, “CR7 con una mujer de discotecas, Messi con una mujer ejemplar, hay niveles”, y “La historia que pintan no se la cree nadie”, reflejando la sorpresa de los seguidores ante la revelación.

Ahora, tras el compromiso oficial de la pareja, el detalle íntimo que Boone compartió ha vuelto a viralizarse, dejando al descubierto que la historia romántica que todos conocían, aparentemente, tiene una versión más privada.

