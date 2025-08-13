Farándula

Esta es la fortuna que vale el anillo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo se comprometió con Georgina Rodríguez este lunes

Por Fabiola Montoya Salas
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron
Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez un anillo bastante caro. (redes/Instagram)

Georgina Rodríguez, tras confirmar este lunes que está comprometida con Cristiano Ronaldo al lucir una joya en su mano izquierda, desató una ola de preguntas y especulaciones, entre sus seguidores, sobre el posible valor del anillo.

Según People en Español, la pareja no ha dado detalles de cómo fue la pedida de mano ni quién la elaboró, pero varios medios de comunicación investigaron que el brillante anillo cuesta unos 5 millones de dólares (poco más de 2,530 millones de colones).

Cristiano Ronaldo, al nassr vs rio ave
Cristiano Ronaldo, tiene 8 años de relación con Georgina Rodríguez. (Al Nassr/Al Nassr)

Según reportes de Page Six, el director ejecutivo de Rare Carat, Ajay Anand, indicó que la piedra central es de color D, con una claridad impecable y un peso estimado de más de 30 quilates. Por su parte, Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, explicó que los cortes ovalados se caracterizan por su brillo desde cualquier ángulo y estimó que la piedra podría pesar entre 15 y 20 quilates.

Rodríguez publicó imágenes de su vida familiar sin Cristiano Ronaldo, incluyendo paseos, piscina y una llamada virtual con el jugador.
Georgina Rodríguez y sus hijos. (Georgina Rodríguez/IG)

La pieza cuenta con piedras laterales ovaladas engastadas en platino, de aproximadamente un quilate cada una, lo que eleva el total a unos impresionantes 37 quilates.

Y aunque varios expertos han dado estimaciones distintas sobre sus características exactas, todos coinciden en que el anillo está cargado de quilates y que su valor es tan elevado que muy pocas personas en el mundo podrían pagarlo.

El futbolista portugués, de 40 años, y Rodríguez, de 31, se comprometieron después de mantener una relación de ocho años. Su historia comenzó en 2017, cuando se conocieron en una tienda de lujo donde ella trabajaba.

Fabiola Montoya Salas

