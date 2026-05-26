Sporting FC amarra por varios años a uno de sus jugadores más constantes

Sporting FC sigue haciendo ajustes en su planilla y amarró a una de sus figuras por varios torneos.

Este martes, los albinegros informaron que extendieron el contrato del defensor Fabio Coronado por los próximos dos años, consolidando así la continuidad de uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección dentro de la institución.

Coronado tiene 23 años. El torneo pasado hizo un gol y jugó durante 711 minutos, de acuerdo con la Unafut.

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Fabio Coronado, jugador del Sporting FC, renovó con los albinegros por dos años más. Foto: SFC. (Foto: SFC. /Foto: SFC.)

La renovación de Fabio Coronado

Esto informó Sporting FC sobre la extensión del contrato del jugador:

“Coronado se ha convertido en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club gracias a su liderazgo, versatilidad y regularidad dentro del terreno de juego, destacando principalmente como defensor central, aunque también con capacidad para desempeñarse en distintas posiciones.

“A sus 34 partidos oficiales con Sporting FC, Fabio suma además cinco anotaciones, reflejando su aporte tanto defensivo como ofensivo dentro del equipo.

“La renovación del futbolista representa un paso importante dentro de la planificación deportiva del club, apostando por la continuidad de jugadores jóvenes, competitivos y comprometidos con la identidad de Sporting FC”.