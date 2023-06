Sugieren a Wálter Quesada para hacerse cargo de la Comisión de Arbitraje, ¿él qué responde?

El exsilbatero Wálter Quesada fue mencionado por exárbitros y personajes vinculados al fútbol, aunque no de forma pública, como la persona ideal para tomar las riendas de la Comisión de Arbitraje.

Dicha Comisión fue destituida en pleno el pasado viernes 9 de junio, luego de una labor deficiente donde las inconsistencias, los constantes errores arbitrales y la falta de un trabajo planificado fueron la tónica.

Wálter Quesada está dispuesto a negociar.

Ante el runrún, La Teja habló con Quesada, quien dejó de dirigir partidos de primera división hace seis años, para preguntarle si estaría dispuesto a agarrar el churuco de la Comisión de Arbitraje, la cual era presidida por el exárbitro Randall Poveda.

-¿Qué ha escuchado del interés de alguna personas para que usted asuma la Comisión de Arbitraje?

“Primero, yo no me estoy ofreciendo, usted me está buscando. Ahora, de acuerdo a mis capacidades y a otras de mis características y a que no hay una Comisión de Arbitraje, es cuestión de sentarse a conversar, porque así como la dirigencia tiene sus puntos de vista, yo tengo los míos y si se llega a entendimiento puede ser para un futuro cercano.

“Muchos árbitros, exárbitros y dirigentes de equipo me quieren a mí, como el 99 por ciento puedo decir”. — Wálter Quesada, exárbitro

Sin embargo, para nadie es un secreto que el nuevo Comité Ejecutivo Ejecutivo de la Fedefútbol se elige en agosto, y no sé cuál va a negociar y puede ser que solo sea para el periodo que vayan a durar.

-¿Ese sería un punto de discordia, no aceptaría en esa condición?

El tema del arbitraje es más grande de lo pensado, así que si la negociación fuera por dos o tres meses, ni perdemos el tiempo. Eso sería para alguien que esté desesperado por llegar. Sí me gustaría quedar, pero para solo dos o tres meses sería un irresponsable. Si vamos a una reunión para ir más allá de esos tres meses, es cuestión, repito, de sentarnos. Pero hay que negociar porque los puntos de vista míos son bastante delicados y no los quiero ventilar aquí.

La destitución de Randall Poveda dejó al arbitraje sin cabeza. (La Nacion)

- ¿Ese runrún le ha llegado por personas cercanas al arbitraje o ha habido gente del Comité Director que se lo ha propuesto?

Es importante ser transparente, ese runrún me llega desde hace seis años, pero uno a veces ve las cosas mejor desde afuera, no tengo relación con exárbitros ni con árbitros actuales, me llevo bien con todos, los saludo, cruzamos palabras y hasta allí.

Con Rodolfo Villalobos, hasta donde sé, me llevo de mil maravillas, nos cruzamos mensaje, pero no hemos conversado del asunto, pero sé que si le escribo un mensaje sobre asuntos más personales me responde, claro, es un tema que no solo él lo define, hay más personas en el Comité. Con el secretario general, Gustavo Araya tengo una gran relación.

El arbitraje nacional pasa un momento de crisis. (Rafael Pacheco Granados)

De hace seis meses para acá me llaman montones, si viera los mensajes que tengo, porque son muchos quienes consideran que soy la persona ideal y llegaría, pero con mis condicione. El arbitraje no se va a arreglar de la noche a la mañana, hasta se puede complicar al principio. Pero veo difícil que llegue porque son diez o doce puntos que quiero cambiar y que son muy difíciles.

- ¿Algunos piensan que es gente de afuera la que tiene que arreglar el arbitraje?

Tengo grandes amistades a nivel internacional, pero pienso que el arbitraje es cultural, o sea, debe ser dirigido por exárbitros, exmiembros del comité, pero costarricenses. Conste, conozco a muchos instructores internacionales que son categoría cien, pero considero que alguien de afuera no tiene que venir a tratar de arreglar el mundo. La solución está en Costa Rica, hay que invertir plata, pero menos de lo que se invertiría en alguien de afuera y tengo mis argumentos sobre esto.

-¿Por qué le gustaría aceptar?

Es perder la tranquilidad, estoy en paz y puedo decir no. Pero puedo acostumbarme, luego de seis años de tranquilidad a estar otra vez en ese mundo.