Exmiembro de Comisión de Arbitraje le tira a Pedro Navarro y este le responde

Adolfo Chavarría, exmiembro de la Comisión de Arbitraje, le tiró al árbitro Pedro Navarro y lo citó en una larga lista de factores que, para él, incidieron en que la comisión no pudiera cumplir una buena labor.

La Comisión de Arbitraje fue destituida en pleno por el Comité Ejecutivo de la Fedefutbol este viernes, por lo cual, el arbitraje en estos momentos está sin cabeza.

La carta de Chavarría va dirigida a Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, con copia al secretario general, Gustavo Araya.

Chavarría enumeró 16 puntos que impidieron a la comisión hacer un buen trabajo. También tiró a sus excompañeros, pero en forma general, sin nombrar a alguno.

En el punto 8, Chavarría escribe: “Como integrante de esta Comisión, me resulta inaceptable que un compañero indique, ‘espero que la Comisión que llegue se anime a enfrentarse a Pedro Navarro’, lo que deja en evidencia el temor de algunos de nosotros al señor Pedro Navarro, por lo que siempre me cuestioné y lo hice ver, ‘¿qué le debemos a este árbitro y por qué debe salir nombrado en todas las fechas?’, a pesar de los errores evidentes que en muchas ocasiones cometió”.

En el punto siguiente da a entender que en la comisión hay un argollero.

“Considero que existe un gran padrinazgo con algunos árbitros, los cuales esta comisión les valora diferente, el trabajo que realizan dentro del terreno de juego, perjudicando a otros que trabajan para ser nombrados”, citó.

En otro punto, Chavarría explica: “No logramos establecer un estilo de arbitraje en el que se resalte el esfuerzo y la dinámica en nuestros árbitros, la pasividad y falta de compromiso en el terreno de juego se hace cada vez más evidente con la complacencia de quienes los dirigimos”.

“Árbitros como William Matus, Bryan Cruz, Pablo Camacho, Steven Madrigal, Rigo Prendas y otros no lograron crecer por falta de mayor oportunidad, seguimiento y un trabajo diferenciado”, agregó en la carta Chavarría.

En otro punto, se refiere al deficiente trabajo de sus compañeros: “La consecuencia de no haber consolidado árbitros en el torneo de primera y segunda división ha sido producto de la falta de planificación, seguimiento, supervisión y control de nuestra parte, al no existir un plan sobre el cual se trabaje, los aspectos mencionados impiden el crecimiento que se requiere”.

Defensa

La Teja buscó al árbitro Pedro Navarro para que se refiriera a la mención que hizo Chavarría de su nombre entre esos factores que impidieron un buen trabajo.

“Respeto bien los roles que cumplo en mi vida, como padre, hijo, jefe, como compañero y a los dirigentes siempre los he respetado. Me extraña leer en algunos puntos que yo los he irrespetado”.

La carta fue dirigida a Rodolfo Villalobos. (Alonso Tenorio)

“En diferentes reuniones en la que he estado he sido el único árbitro que se para y dice las cosas, no me parece esto o ene cantidad de temas. Pero cuando Adolfo llegó a reuniones, que lo hacía poco, siempre me ensalzó, decía que mi labor arbitral era buena, que el manejo, que la experiencia y que los jóvenes deben aprender cosas”.

-Él da a entender que hay una argolla con los nombramientos y en efecto en las finales, solo se nombraron dos árbitros en cuatro partidos, parece que en eso lleva razón, ¿qué tiene que decir?

Eso es porque usted lo trae al contexto, pero lo puedo llevar a otras etapas de otros torneos y pasó lo mismo, en la final que Saprissa pierde contra Herediano, en el Sapri arbitré la semifinal, la final y la gran final y nadie habló de eso, y años atrás ha pasado lo mismo. Es una una pregunta que debe contestar la Comisión de Arbitraje.

-¿Había argolla en la comisión?

Es que ese concepto es medio cantinflesco, para evitar eso, me iría por el lado de los resultados en cancha, si me fue bien, mal o regular, allí está. En algunas oportunidades arbitré menos mal, es normal, entonces verlo como es, habiendo dos compañeros que están en el Mundial (sub-20), otro lesionado, pero eso le corresponde a la Comisión contestarlo.

- ¿Qué le parece la destitución de la comisión en pleno?

Nos tomó por sorpresa, pero el árbitro tiene que estar listo para las cosas que salgan en el terreno de juego, Vamos a esperar a quién nombran y a ajustarnos a los lineamientos, no queda de otra y no es la primera vez que ha pasado.