Deportes

Súpercopa de Europa: ¿A qué hora y en qué canal ver el juego entre el PSG y Tottenham?

El encuentro se jugará en el estadio Friuli de Udine, Italia, a partir de la 1 p. m. hora tica

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
El defensa brasileño del Paris Saint-Germain, Marquinhos, y el centrocampista alemán del Bayern Munich, Jamal Musiala
El París Saint-Germain, actual campeón de Europa enfrentará al Tottenham, en la final de la Súpercopa de Europa. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El París Saint-Germain y el Tottenham se enfrentarán este miércoles por el primer título de la temporada europea, en un encuentro que promete tener grandes emociones.

La Súpercopa de Europa tendrá al equipo que dirige Luis Enrique, que se ganó el puesto luego de golar 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League.

LEA MÁS: Estos son los cracks que pelearán por el Balón de Oro 2025

Por otro lado, el Tottenham, que dirige Thomas Frank, se impuso por la mínima al Manchester United en la final de la Europa League el pasado mes de mayo.

El partido se llevará a cabo en el estadio Friuli en Údine, Italia, a partir de la 1 de la tarde, hora tica y se podrá ver por ESPN.

LEA MÁS: El asistente técnico de Luis Enrique en el PSG también vivió una tragedia

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SúpercopaEuropaPSGTottenhamLuis Enrique
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.