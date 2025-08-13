Súpercopa de Europa: ¿A qué hora y en qué canal ver el juego entre el PSG y Tottenham?

El París Saint-Germain, actual campeón de Europa enfrentará al Tottenham, en la final de la Súpercopa de Europa. AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El París Saint-Germain y el Tottenham se enfrentarán este miércoles por el primer título de la temporada europea, en un encuentro que promete tener grandes emociones.

La Súpercopa de Europa tendrá al equipo que dirige Luis Enrique, que se ganó el puesto luego de golar 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League.

Por otro lado, el Tottenham, que dirige Thomas Frank, se impuso por la mínima al Manchester United en la final de la Europa League el pasado mes de mayo.

El partido se llevará a cabo en el estadio Friuli en Údine, Italia, a partir de la 1 de la tarde, hora tica y se podrá ver por ESPN.

