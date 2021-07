Surfista tico Cali Muñoz corre para llegar a Tokio 2020 por invitación de última hora

El surfista nacional Carlos “Cali” Muñoz recibió una invitación, de última hora, para participar en los Juegos Olímpicos.

Cali Muñoz podría ir a los Juegos Olímpicos. FOTO: Jorge ARCE / LN. Cali Muñoz podría ir a los Juegos Olímpicos. FOTO: Jorge ARCE / LN. (Jorge ARCE / LN.)

Sin embargo, el atleta recibió la noticia estando en Guápiles, por lo que tiene que correr para ver cómo llega a San José porque tiene que estar en Tokio lo más pronto posible, sino pierde la gran oportunidad.

El panorama suena muy complicado para Cali, pues por las lluvias e inundaciones de las últimas horas, las carreteras del Caribe están cerradas.

Además, apenas llegue a San José tiene que hacerse una prueba covid-19 que debe estar en dos horas para ver si le da tiempo de agarrar un vuelo que lo lleve a Japón y que sale a las 11 a. m.

La Teja conversó con Cali y nos contó quién le dio la noticia y las carreras en las que anda para ver si le da tiempo de cumplir su sueño.

Cali estaba este vienes dormido cuando recibió una llamada del presidente de la Federación de Surf de Costa Rica y le dijo que se alistara para que se fuera mañana a Tokio.

“Fue una sorpresa muy grande, no esperaba algo así, yo estaba en Guápiles porque había ido a Limón a surfear y me quedé atrapado por el cierre de la ruta 32, las fuertes lluvias causaron derrumbes. Cuando recibí la llamada, a eso de las 9 de la noche, me alisté, agarré el carro y aquí voy de camino para San José, me vine por Vara Blanca porque parece que es la única calle que está abierta”, contó.

Carlos dijo que estaba preocupado porque hasta una prueba de covid-19 tiene que hacerse y ocupa el resultado lo antes posible, sin embargo, el presidente de la Federeación le dijo que él le ayudaría con ese trámite.

“Tengo que estar mañana como a las seis de la mañana en San José para terminar de coordinar todo, la idea es que viaje en un avión a las 11 de la mañana”, dijo.

El deportista hizo una publicación en sus redes sociales contando que se le presentó la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de última hora y que estaba en unas carreras terribles para poder llegar a San José.

“Buenas noches mi gente. Necesito de su ayuda. Se me presentó la oportunidad de ir a las Olimpiadas 2021 (por una plaza). Estoy en Guápiles (estaba en Limón surfeando) y no hay paso, tengo que estar mañana a las 6 a. m. en San José!!!! ...Necesito buscar maneras de lograr pasar de Guápiles a San José y encontrar un lugar donde se hagan pruebas de PCR (2 horas ) sugerencias. Muchas bendiciones y gracias”, publicó Muñoz.