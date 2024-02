Tataranieta de fundador del Herediano se abre paso en el periodismo deportivo

Mariángel Villalobos Camacho es descendiente directa de uno de los fundadores del Club Sport Herediano y por lo tanto, una fiel aficionada al Team, que incursiona con fuerza en un programa dedicado al cuadro rojiamarillo, “Meridiano deportivo”, pese a que es una profesional en Ingeniería Industrial.

Mariángel Villalobos, con Enrico Villegas en el programa Somos el Team. (Cortesía )

Ella es tataranieta de don Nicolás Yanarella, quien es uno de los fundadores del Club Sport Herediano, según consta en las actas de fundación del equipo. Mariángel nos mandó fotos que prueban eso.

Esa línea de descendencia ha hecho de Mariángel una verdadera fiebre por el Team, pero también tuvo que ver mucho su abuelito Guido Villalobos, quien era nieto de don Nicolás.

Además, es una joven que incursiona en el mundo del periodismo, con comentarios y algo que no es común entre las mujeres, las estadísticas.

Ella es parte del programa Meridiano Deportivo, que se transmite en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter todos los días a las 5 de la tarde.

La Teja conversó con la joven, quien tiene muy buenas expectativas del equipo para este torneo y que apenas hace su primeras incursiones, casi sin querer queriendo, en el periodismo.

“Mi abuelito Guido Villalobos me llevaba al estadio desde pequeña, no tengo memoria de cuándo fue la primera vez, pero me traspasó el heredianismo, soy socia desde los doce años. Antes los niños entraban gratis, pero ya con doce años no podía entrar, no estaba tan niña y mi abuelito me hizo socia. Desde entonces voy siempre al estadio”.

-¿Qué significa tener esa descendencia directa con el Herediano desde su fundación, mediante don Nicolás?

Demasiado heredianismo en una foto, Jafet Soto con Mariángel Villalobos. (Cortesía )

Literalmente es como llevarlo en la sangre , vengo de las personas que fundaron el Herediano y se me enseñó como algo familiar, como una tradición, ir al estadio con mi abuelo el domingo era como un plan, creo que más allá del fútbol, es el arraigo de la identidad de la provincia.

Mariángel con su papá, Sergio Villalobos, y su mamá, Carmen Camacho, y su hermano, Sergio, quien es saprissista. (Cortesía )

-¿Y sigue yendo al estadio?

Mariángel Villalobos es tataraniesta de Nicolás Yanarella, socio fundador del Herediano. (Cortesía )

Aún sigo yendo al estadio cuando Heredia es local. Iba al Coyella Fonseca, pero voy al Carlos Alvarado y al Rosabal Cordero. Es más bonito cuando es en la provincia.

-Usted vivió esa racha de 19 años sin ser campeón. ¿Cómo fue esa época, la intentaron volcar?

Nunca dudé de mi equipo, sí me decían que me hiciera morada, sobre todo la familia de mi mamá, pero nunca me pasó por la mente dejar de ser herediana.

-¿Cómo llegó al programa?

- Bernal (Arce, el director) me vio en Twitter, y me dijo que buscaba voces femeninas. Me llamó y me propuso ir al programa, lo pensé, no tiene nada que ver con lo que hago profesionalmente, pero me gusta el fútbol, lo conversé con unas amigas, y me dijeron “vaya”. Voy una vez por semana, el día que yo me acomode. En julio ya va a ser un año. Con el tiempo se dio cuenta que entendía de táctica y que podía ayudar de esa forma también, no sólo siendo la voz del aficionado y luego metí estadísticas.

Mariángel Villalobos en una de sus tantas visita al estadio. (Cortesía )

-¿Qué tipo de estadística?

Me gustan los números, soy muy visual en ese sentido, ver gráficos, estadísticas. Llevo los promedios de edad de Herediano con relación al rival, la altura de Herediano con relación al rival. Me enfoco en el Team y el rival de turno y luego, hay mucha información disponible en web donde están los balances históricos, los goleadores y ese tipo de cosas.

Luego de unos siete meses, contacté a Enrico Villegas y formo parte de “Somos el Team” en FUTV, los sábados a las 10 de la mañana.

Siempre que puede aprovecha para sacarse foto con los jugadores, aquí con Aarón Salazar. (Cortesía )

-¿Qué le pareció esa remontada histórica contra el Toluca?

Me siento orgullosísima del equipo, del pundonor, de las ganas, no solo de ganar en México, sino de remontar un partido y hacer lo que se veía imposible, hacerle tres goles a un equipo de México en casa, en 33 minutos. Todos los jugadores sacaron esa casta de campeones, esa mística que les enseña Jafet y también el técnico que supo hacer los cambios apropiados. Un triunfo que vamos a recordar por mucho tiempo.