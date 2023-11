Técnico de Herediano, Jeaustin Campos: “Merecimos más fortuna, pero el fútbol no es de merecer, es de hacer”

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, salió con buen semblante a dar declaraciones luego de la eliminación de la gran final de la Copa Centroamericana, a manos de Alajuelense.

Jeaustin Campos salió satisfecho con la serie. (JOHN DURAN)

Dijo que les hizo falta un poquito más en el manejo del partido, en la experiencia, en algunos detalles, pero que fue una serie pareja ante un gran equipo.

LEA MÁS: Fernán Faerron pasó sin saludar a los jugadores de Alajuelense antes del inicio del partido

Herediano perdió en penales, luego de un dramático empate a dos goles en los noventa minutos.

“Es difícil decir que fuimos superiores, incluso, estando once contra once. Quizás es el dolor que uno siente, pero acá competimos a la altura, en los dos partidos; tal vez, merecimos más, más fortuna o algo más, pero esto no es de merecer, es de hacer. Aun así el esfuerzo de los muchachos debió ser premiado”, comentó.

Sobre Faerron dijo que le comentó que lo iban a provocar. “Conozco las agallas, me parece injusta la expulsión anterior y sé lo que tengo y confío en él. Hizo un partido soberbio”, opinó.